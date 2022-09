JAKARTA - Komika Tretan Muslim menunjukkan aksi toleransi beragama melalui unggahan Instagram terbarunya. Meski menganut agama Islam, anggota Majelis Lucu Indonesia (MLI) ini tak ragu ikut menyuarakan keresahan umat Kristen yang kesulitan membangun gereja.

Muslim mengunggah potretnya bersama sahabatnya, Pendeta Yerry Pattinasarany saat berkunjung ke Cilegon, Banten. Mereka datang ke sana karena ingin mengetahui alasan pembangunan gereja di kota tersebut ditolak warga setempat.

Pria asal Madura ini menyebut kedatangannya itu sebagai bagian dari tabayyun, yang memiliki makna mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Muslim ingin mendapat penjelasan soal penolakan pembangunan gereja secara langsung.

"Tabayyun ke Cilegon bersama pendeta @yerry_pattinasarany untuk mengetahui WHY WHY WHY warganya menolak gereja bahkan sampek walikotanya juga,” tulis Tretan Muslim, dikutip pada Senin (12/9/2022).

Sahabat Coki Pardede ini menuturkan fakta mengejutkan gara-gara masalah ini. Lantaran penolakan membangun gereja dari warga setempat, umat Kristiani yang juga tinggal di kawasan itu sampai harus beribadah di luar kota.

BACA JUGA:Cara Wudhu Nagita Slavina Tuai Sorotan, Disebut Salah Semua oleh Netizen

BACA JUGA:Kartika Putri Keliru soal Pernyataan Richard Lee saat Tabayyun, Netizen: Malunya Sampai Sini

"Sudah 25 tahun para pendeta dan jamaat ini enggak bisa ibadah di kotanya sendiri. Mereka harus ke kota Serang klo mau ibadah mingguan,” pungkas Tretan Muslim. Aksi Muslim yang ikut turun tangan menyuarakan keresahan umat agama lain membuatnya dibanjiri pujian. Banyak yang salut dengan jiwa toleransi pemilik nama asli Aditya Muslim itu. "Thank you Mas @tretanmuslim. satu dari sekian banyak publik fugur yang paling toleran dan berani berucap tentang kebaikan," komentar netizen. "Apresiasi penuh untuk Bang Tretan, kiranya kasih karunia Kristus selalu menyertaimu bang," komentar netizen lainnya. BACA JUGA:Farhat Abbas Bela Ferdy Sambo Sampai Sebut Sebagai Pahlawan, Ini Sebabnya BACA JUGA:Abaikan Somasi Rara Pawang Hujan, Pesulap Merah: Harusnya Minta Maaf yang Bohongi Publik