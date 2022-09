JAKARTA, MPI – Film dokumenter tentang penyanyi sekaligus aktris Selena Gomez akan mengungkapkan sisi kehidupannya sebagai artis. Namun tanggal rilis untuk film dokumenter itu belum diumumkan.

Melansir iwmbuzz, Minggu (11/9/2022), baru-baru ini, Apple Original Films mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan hak global untuk film dokumenter: Selena Gomez: My Mind and Me, disutradarai dan diproduksi oleh Alek Keshishian.

Apple menyebutkan "Setelah bertahun-tahun menjadi pusat perhatian, Selena Gomez mencapai ketenaran yang tak terbayangkan." Lebih lanjut menambahkan, “Tapi saat dia mencapai puncak, sebuah belokan tak terduga menariknya ke dalam kegelapan. Film dokumenter Uniquely Raw and Intimate ini menceritakan perjalanan enam tahunnya menuju cahaya baru.”

Dengan film dokumenter tersebut, sang bintang akan memberi kita gambaran tentang kehidupannya. Sejak berkarier di dunia hiburan Amerika Serikat pada 2002, bintang Wizards of Waferly Place itu telah menjajal berbagai bidang, mulai dari sebagai penyanyi, aktris, produser, pengusaha, dan aktivis.

BACA JUGA:Selena Gomez Minta Maaf setelah Dituding Sindir Istri Justin Bieber

BACA JUGA:Cara Selena Gomez Perbaiki Kesehatan Mental

Seperti yang kita ketahui, selama beberapa tahun terakhir, Selena menjadi sorotan. Dia berpisah dengan penyanyi Justin Bieber pada tahun 2013 dan harus ke pusat rehabilitasi The Meadows pada tahun 2014. Kemudian, pada 2017 penyanyi ini pernah menjalani transplantasi ginjal akibat Lupus. Dia juga menerima nominasi Grammy pertamanya pada tahun 2021 dan akhir-akhir ini, dia mengerjakan serial Only Murders in the Building bersama Martin Short dan Steve Martin. Baru-baru ini, Gomez menunjukkan proyek tersebut di Instagram-nya dengan video dokumenternya yang diputar di layar kecil. Sebagai keterangan foto, Selena menambahkan, “Ingin mendengar bagian dari ceritaku… Pikiranku & Aku segera hadir di @AppleTvPlus.” BACA JUGA:Cara Wudhu Nagita Slavina Tuai Sorotan, Disebut Salah Semua oleh Netizen BACA JUGA:Farhat Abbas Bela Ferdy Sambo Sampai Sebut Sebagai Pahlawan, Ini Sebabnya