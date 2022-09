NEW YORK - Musisi Harry Styles memberikan tribute untuk Ratu Elizabeth II di sela-sela pertunjukan residensinya di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat, pada 8 September 2022.

“Ada kabar duka dari kampung halamanku hari ini. Ratu Elizabeth II sudah berpulang. Bertepuk tanganlah denganku untuk mengenang 70 tahun pelayanannya sebagai ratu,” ujar penyanyi 28 tahun itu dikutip dari People, Jumat (9/9/2022).

Dengan gitar tergantung di tubuhnya, pelantun As It Was itu kemudian bertepuk tangan. Dia kemudian mengangkat tangannya dan meminta penonton untuk bertepuk tangan bersamanya. “Terima kasih, Madison Square Garden,” ujar Harry Styles melanjutkan penampilannya.

Personel One Directions itu merupakan salah satu selebriti Inggris yang berduka atas meninggalnya sang ratu. Elton John misalnya, menulis ucapan belasungkawanya lewat Instagram.

"Bersama seluruh warga, aku sangat berduka atas berpulangnya Yang Mulia Ratu Elizabeth. Dia adalah sosok menginspirasi bagi Inggris dalam melewati momen baik dan buruk dengan kehangatannya," kata John. Sang musisi mengungkapkan, Ratu Elizabeth II adalah bagian terpenting dalam kehidupannya dan akan merindukan sosoknya. Sang ratu memberikan gelar kebangsawanan di bidang musik dan filantropi untuk Elton John pada 1998.*