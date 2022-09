JAKARTA Kabar bahagia datang dari keluarga pengacara Hotman Paris Hutapea. Sang putra bungsu, Fritz Hutapea akhirnya melamar pujaan hatinya, Chen Giovani Soetanto.

Kabar menyenangkan ini dibagikan Fritz melalui akun Instagram pribadinya. Pengacara berdarah batak itu membagikan momen romantis sang putra saat melamar sang kekasih.

Dalam potret tersebut, Fritz tampak sedang berlutut sembari memperlihatkan kotak cincin di hadapan Chen Giovani. Sang kekasih tampak tersanjung sambil menutup wajahnya saat diberi kejutan tersebut.

Tak hanya itu, tempat Fritz melamar sang kekasih tampak sangat indah. Dipenuhi dengan dekorasi bunga serta pemandangan alam berupa hamparan laut dan tebing yang cantik

"She said yes! (dia bilang iya)" tulis Fritz, dikutip pada Jumat (9/9/2022).