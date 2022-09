JAKARTA - Berpulangnya Ratu Elizabeth II pada 8 September 2022, tak hanya meninggalkan duka di hati warga Inggris. Deretan selebriti Indonesia yang merupakan keturunan Inggris pun mengungkapkan rasa belasungkawa mereka untuk sang ratu.

Wulan Guritno

Aktris yang memiliki garis keturunan Inggris dari sang ibu ini mengungkapkan rasa dukanya atas kepergian Ratu Elizabeth II lewat Insta Story. Ibu tiga anak ini mengunggah ulang postingan BBC yang mengabarkan meninggalnya ibu Pangeran Charles tersebut.

“Rest in peace and love Her Majesty The Queen (Beristirahatlah dalam damai dan cinta Yang Mulia Ratu),” tutur sang aktris dalam penjelasan unggahannya.

Kimberly Ryder

Seperti Wulan Guritno, Kimberly Ryder yang memiliki darah Inggris dari sang ayah juga mengungkapkan rasa dukanya lewat Insta Story, pada 8 September 2022. Sambil mengunggah ulang postingan The Royal Family, dia menuliskan, “70 tahun 7 bulan di atas takhta.”

Pevita Pearce Memiliki darah Wales, Inggris, dari sang ayah, Pevita Pearce juga mengungkapkan belasungkawa atas berpulangnya Ratu Elizabeth II. Bintang film Sri Asih tersebut mengungkapkan dukanya dengan mengunggah ulang foto sang ratu mengenakan mahkotanya yang diambil dari belakang. Tak ada caption apapun yang diselipkannya dalam unggahan tersebut. Rianti Cartwright Artis keturunan Inggris terakhir yang mengungkapkan dukanya atas kepergian Ratu Elizabeth II adalah aktris Rianti Cartwright. Dia mengucapkan belasungkawa untuk sang ratu lewat unggahannya di Insta Story. "Rest in peace Your Majesty (Beristirahatlah dengan damai Yang Mulia)."*