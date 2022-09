JAKARTA - Artis cantik Zaskia Adya Mecca tengah bertandang ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan dari Disney Expo. Zaskia pergi ke Amerika bersama sang suami, Hanung Bramantyo dan tim.

Dia mengatakan ini kedatangannya ini merupakan pengalaman pertamanya berkunjung ke Amerika Serikat. Sebab selama ini dia tidak tertarik untuk pergi ke negara itu.

"Percaya nggak aku paling susah diajak mas Hanung ke US, entah sudah berapa kali dari semenjak nikah diajak ke sini tapi aku selalu nolak karena merasa nggak ada urgensi buat terbang sejauh itu, ke negara yang sempat nggak ramah dengan muslim. Apalagi nama ada Meccanya, berjilbab, sudah membuatku nggak merasa welcome di US," tulisnya di feed Instagram @zaskiadyamecca, Kamis (8/9/2022).

Bahkan ketika dirinya diajak sang suami untuk liburan ke Amerika Serikat dia memilih untuk pergi ke mall. Alasan lainnya karena dia memang takut terbang dengan waktu yang lama dan sempat insecure alias tak merasa aman lantaran sering mendengar cerita tak menyenangkan di negara Paman Sam.

"Aku takut terbang jauh dan lama, juga merasa insecure ke Amerika dengan banyaknya berita nggak menyenangkan terhadap muslim di sana," tambahnya.

Sampai akhirnya, lanjut Zaskia, tiga minggu lalu dia ditelepon oleh rekannya kalau Disney mengundang dia dan suami untuk pergi ke Amerika Serikat. Awalnya sempat tidak percaya diri karena merasa dia bukan publik figur.

"Kaget banget kaya, "yang bener ngundang? Kenapa aku? Dari sekian banyak public figure di Indonesia, kok aku?! Nggak salah mba?!". Bahkan sempat nawarin "kenapa nggak undang temanku si … aja?! Kasih dia saja, dia suka banget sama Disney! Pasti seneng banget diaa" (sambil bayangin sahabatku itu happy banget ke acara favoritnya!)," tuturnya. Namun rekannya itu meminta ibu lima anak itu untuk memikirkan tawaran tersebut. Dia akhirnya konsultasi dengan suami dan orang tuanya kalau akan berangkat ke US dan meninggalkan anak-anaknya. "Akhirnya sekarang aku berangkat, ada di US melewati hampir 20 jam di pesawat dan Alhamdulillah semua baik-baik saja di sini. Kadang memang musuh terbesar adalah pikiran-pikiranmu sendiri," jelasnya, Wanita yang baru saja merayakan ulang tahun ke-35 tahun itu juga mengatakan kalau ini pertama kali dirinya pergi jauh dan meninggalkan lima anaknya yang tidak pernah dia lakukan selama 12 tahun ke belakang. "Start awal yang fresh buatku, berdamai dengan diri, belajar mempercayai melepas anak-anak supaya mandiri baik aku maupun mereka. Sekalian honeymoon yang tertunda 12 tahun ya," pungkasnya.