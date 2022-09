JAKARTA - Penyanyi Ariana Grande memecahkan rekor baru. Ia berhasil menjadi musisi wanita pertama yang memiliki delapan lagu dengan lebih dari satu miliar streaming di platform streaming musik Spotify.

Pelantun God is Woman itu dinobatkan sebagai musisi wanita pertama yang memiliki 8 lagu dengan lebih dari 1 miliar streaming di platform streaming musik Spotify.

Menurut data yang dihimpun dari Pop Crave per tanggal 4 September bahwa delapan dari lagu Ariana Granda yang menduduki puncak tangga lagu itu telah diputar lebih dari 1 miliar.

Delapan lagu tersebut diantaranya 7 Rings, Thank U, Next, Side to Side, No Tears Left to Cry, Bang Bang, Into You, Positions dan One Last Time.

Dua lagu teratas pertama, yang memiliki lebih dari 1,5 juta streaming, berasal dari album Ariana 2019 Thank U, Next. Sedangkan Side to Side dan Bang Bang adalah lagu kolaborasinya dengan Nicki Minaj.

Lagu No Tears Left to Cry adalah dari album Ariana tahun 2018 silam yang bertajuk Sweetener. Adapun lagu Positions, itu berasal dari album studio keenam Ariana dengan nama yang sama, sedangkan One Last Time berasal dari album keduanya yang berjudul My Everything. Di Spotify, Ariana Grande memiliki hampir 52 juta pendengar bulanan. Penyanyi berusia 29 tahun ini juga memiliki dua lagu lain yang memiliki hampir 1 juta streaming, termasuk God Is a Woman dan Stuck With U yang menampilkan Justin Bieber.