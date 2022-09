AKTOR sekaligus mantan penyiar radio, Gofar Hilman, kini mulai kembali aktif di dunia hiburan. Sebelumnya pada 2021 lalu, ia diketahui sempat vakum dari dunia hiburan lantaran dituding sebagai pelaku pelecehan seksual.

Kala itu, bintang film Me & You vs The World ini dituding melakukan pelecehan seksual oleh pemilik akun Twitter @quweenjojo, Hasyafarina Sufa Rebowo alias Syerin. Namun, pada akhirnya perempuan tersebut mengakui juika tudingan itu adalah fiktif.

"Aduh struggle nya parah sih ya," kata Gofar Hilman ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/9/2022).

Nama Gofar sempat meredup, bahkan dia blakblakan mengalami kerugian akibat tudingan tersebut. Perlahan tapi pasti, pria yang dikenal dengan jargon 'Sekut' ini mulai bangkit kembali berkarya.

Gofar mengungkap alasannya kembali lagi dan berkarya di dunia hiburan Tanah Air. Ia terpacu bangkit lagi demi keluarga dan ingat tanggungjawab kepada para pegawainya.

"Salah satu cambuk gue adalah pegawai gue 12 orang dan adik-adik gue yang masih kuliah, keluarga gue yang harus dibiayai. Jadi, cambuk gue hanya mereka," ujar Gofar.

"Jadi nggak bisa lama-lama nih diem, gua harus maju nih, bagaimanapun situasinya harus gua lewatin apapun itu," sambungnya.

Seperti diketahui, pada Juli 2021, Syerin melalui akunnya @quweenjojo, menuding Gofar Hilman melecehkannya di sebuah klub malam. Cuitan tersebut viral hingga membuat nama sang YouTuber jadi sorotan publik. Tudingan pelecehan tersebut bahkan melebar hingga melibatkan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta. Lembaga itu membuka aduan untuk para korban pelecehan seksual. Seiring berjalannya waktu, kasus tersebut redup dan kembali mencuat ke publik pada 11 Februari 2022. Pemilik akun @quweenjojo muncul, meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa dirinya tak pernah dilecehkan secara seksual oleh Gofar Hilman.