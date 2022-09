JAKARTA - Nadhira Ulya kembali merilis video cover lagu di YouTube, permintaan para penggemarnya. Setelah Unbreak My Heart, kali ini dia mengcover My All, salah satu lagu populer yang ada dalam album 'Butterfly' yang dirilis Mariah Carey pada 1997.

Dinamika lagu ciptaan Carey dan produser Walter Afanasieff itu memerlukan range vokal yang luas. Namun Nadhira sukses menaklukkan tantangan itu dengan baik.

Dalam sebuah wawancara pada 2020, Mariah Carey mengaku, lagu tersebut terinspirasi dari hubungannya dengan mantan atlet baseball, Derek Jeter. Lagunya berkisah tentang ketulusan seseorang dalam mencintai pasangannya hingga rela melakukan apapun untuknya.

Seperti yang tertuang dalam lirik berikut:

“I'd give my all to have

Just one more night with you

I'd risk my life to feel

Your body next to mine

'Cause I can't go on

Living in the memory of our song

I'd give my all for your love tonight”

Meski bernyanyi dalam sebuah studio, penghayatan Nadhira Ulya atas lagu tersebut begitu mendalam. Hal ini menuai komentar warganet. "Enggak tahu lagi deh mau bilang apa. Dari suara sampai aransemen musiknya keren! Idola banget," tutur seorang warganet.

Bagi Anda yang ingin menikmati penampilan penyanyi jebolan X Factor Indonesia ini bisa menontonnya di channel YouTube Nadhira Ulya Official.

Siapa Nadhira Ulya? Nadhira Ulya merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri dengan suara altonya yang indah dan unik. Vokal ciamiknya ditunjang paras cantik yang menarik perhatian penggemar. Di panggung X Factor Indonesia, perempuan kelahiran Bandung, 32 tahun lalu ini, menarik perhatian juri saat membawakan lagu Clown'yang dipopulerkan Emeli Sandé. Video penampilannya tersebut bahkan ditonton lebih dari 8 juta kali di channel YouTube X FACTOR ID. Walaupun langkahnya terhenti di Top 10 X Factor Indonesia, Nadhira Ulya berhasil menyuguhkan penampilan terbaiknya yang tak terlupakan. Saat ini, selain sebagai penyanyi dia juga aktif menjadi content creator dengan merilis berbagai video cover di YouTube.*