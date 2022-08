VISION+ bekerja sama dengan Palari Films untuk proyek terbaru mereka, yakni original series Piknik Pesona. Proyek tersebut diketahui merupakan sebuah antologi sepuluh film pendek yang digagas oleh sepuluh sutradara muda berbakat dan mengisahkan tentang beberapa daerah di Indonesia.

Sebagai Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo terlihat begitu antusias untuk segera merilis series tersebut. Pasalnya, antologi film ini belum pernah diangkat oleh over the top (OTT) Indonesia.

"Ini sangat fresh untuk local OTT karena belum pernah ada OTT lokal yang mengangkat film indie untuk original production, specifically yang mengangkat cerita lokal dari beberapa daerah Indonesia," kata Clarissa Tanoesoedibjo saat ditemui di MNC Conference Hall lantai 3, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022).

Dengan hadirnya sepuluh sutradara yang berasal dari berbagai macam daerah, lanjut Clarissa, film ini pun akan menampilkan keunikan kisah masing-masing daerah dari sudut pandang sutradara yang dikemas dalam berbagai genre, mulai dari psychological thriller, drama, hingga komedi. Tentunya hal itu memberi warna tersendiri pada film Piknik Pesona.

Lebih lanjut, Clarissa memaparkan beberapa keunikan dari proyek terbarunya ini, β€œSatu, antologi sepuluh short film ini belum sering dimainkan menjadi satu series. Terus, dari sepuluh cerita itu juga ada berbagai macam genre dan sutradara. Kemudian, mengambil rute film festival juga cukup unik untuk OTT karena belum ada OTT yang masuk ke sana juga,” kata Clarissa.

Clarissa mengaku sangat puas melihat hasil karya sepuluh sutradara yang terlibat. Terlebih, salah satu film pendeknya yang bertajuk Evakuasi Mama Emola atau dalam judul internasional Evacuation of Mama Emola karya Anggun Priambodo sukses mendapatkan penghargaan Jury Prize for Best Short Film di Sundance Film Festival Asia 2022.

Clarissa pun berniat melanjutkan proyeknya dengan umur yang lebih panjang kedepannya. β€œDi sini kita lihat mungkin ada prospek kedepannya, karena diterima juga di film festival. Jadi, kalau memang ini cukup bagus ya akan kami teruskan kedepannya,” tandas Clarissa. Rencananya, Piknik Pesona akan tayang pada akhir tahun 2022. Informasi selanjutnya diperbaharui melalui akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok) dan laman www.visionplus.id, serta media sosial Palari Films di @palarifilms (Instagram dan Twitter) dan laman www.palarifilms.com. So, pantau terus, ya!