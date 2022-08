JAKARTA - Deddy Corbuzier ikut terseret dalam tantangan adu tembak yang diberikan oleh Habib Jindan kepada Pesulap Merah.

Merasa heran dengan kekisruhan itu, lantas Deddy Corbuzier yang merupakan seorang master sulap terbaik dunia kala itu memamerkan kemampuannya tahan ditembak menggunakan senjata api.

Aksi tersebut pernah dilakukan Deddy Corbuzier saat masih aktif menjadi pesulap, dengan menggunakan pistol dari kepolisian. Lebih tepatnya aksi itu dia lakukan 16 tahun lalu, ketika penampilannya yang khas, alis tebal dan rambut dikuncir ke belakang.

β€œBuat para oknum dukun yang masih mau adu kebal tembak pakai AIRSOFT GUN. BOOOS Udah gue lakuin 16 tahun yang lalu LIVE pakai senjata tajam dari INTELKAM dan izin resmi. Peluru tajam, ditandatangani,” tulis Deddy Corbuzier, Selasa (30/8/2022).

Suami Sabrina Chairunnisa itu lalu membagikan informasi soal permainan menangkap peluru yang merupakan aksi berbahaya di dunia. Bahkan, kata Deddy Corbuzier sampai merenggut nyawa 13 orang.

"Just info.. Bullet catch adalah salah satu permainan berbahaya di dunia.. Merenggut 13 nyawa pesulap dunia salah satunya adalah anak dari Robert Houdini.. Father of modern magic," tulis Deddy.

"Sejak saat itu permainan ini di anggap terkutuk dan di larang dimana mana.. I got a one chance to do it.. So yes it's a very damn dangerous trick ever. Jadi udahlah.... Capek urus Pesulap Merah sama dukun... Mau adu kebal tembak lah... Pakai AIRSOFT..." pungkas Deddy.

(aln)