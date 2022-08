JAKARTA - Miss Grand Indonesia 2020 Aurra Kharishma bertekad untuk merambah dunia akting. Perempuan yang mengawali karier sebagai model ini, ingin menjadi aktris dan menekuni dunia akting secara serius.

Aurra pertama kali berakting dalam sebuah film pendek, proyek kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu, ia mendapat kesempatan untuk bermain dalam sebuah web series yang proses syutingnya baru saja selesai dilakukan.

Dari situlah ketertarikan Aurra untuk mendalami dunia seni peran tumbuh. “Setelah ngobrol-ngobrol sama sutradara kayaknya passion aku di dunia akting. Aku mau menjadi orang yang totalitas, jadi harus punya bekal di situ,” ujarnya.

Aurra menambahkan, sutradara tersebut mengarahkannya untuk mendalami teater. Karena di sana, dia akan belajar teknik-teknik akting lebih mendalam.

Dari proyek web series itu, perempuan 23 tahun tersebut mengaku, merasakan tantangan mendalami sebuah karakter. Pasalnya, dia harus merasakan emosi yang tak pernah dialaminya selama ini.

“Aku juga harus menggali bagaimana cara karakter itu menyampaikan emosi dan bagaimana latar belakang cerita hidupnya. Semua ini benar-benar hal baru untuk aku,” tuturnya lagi.

Web series yang dimainkan Aurra berjudul Bestie dan akan tayang di sebuah platform digital, pada 17 September mendatang . Series ini mengisahkan empat orang perempuan yang berjuang menghadapi masalah hidup mereka masing-masing.

Demi mengasah kemampuannya sebagai aktris, Aurra berencana belajar akting di sekolah teater setelah kegiatan promosi web series-nya usai.

“Menarik banget untuk mendalami akting lagi. Aku ingin punya skill. Aku tertantang ikut teater karena di situ kita belajar bagaimana caranya untuk hafalkan dialog sejalan dengan emosi yang disampaikan,” pungkas Aurra Kharishma bersemangat.*

