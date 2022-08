JAKARTA - Kabar bahagia dari grup musik asal Korea selatan, SEVENTEEN. Mingyu dan kawan-kawan ini berhasil meraih penghargaan MTV Video Music Awards 2022 atau MTV VMA 2022.

SEVENTEEN menang dalam kategori Push Performance Of The Year dengan lagu ‘Rock With You’.

Mereka juga menjadi satu-satunya grup Korea yang masuk nominasi tersebut.

BACA JUGA:BLACKPINK Jadi Artis Perdana Raih Best Metaverse Performance MTV VMA 2022

Kemenangan SEVENTEEN turut diunggah akun Twitter @PopBase dilansir pada Senin (29/8/2022).

“SEVENTEEN wins the #VMAs award for Push Performance Of The Year,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia.

Kategori Push Performance Of The Year merupakan pergantian nama dari nominasi Artist To Watch 2013 hingga 2015 dengan tetap mempertahankan format penghargaan untuk video tertentu. Di kategori itu, SEVENTEEN berhasil mengalahkan saingannya dari industri musik dunia, seperti Griff, Remi Wolf dan Nessa Barret. SEVENTEEN sebelumnya masuk tiga kategori dalam MTV VMA 2022 yakni Push Performance of The Year, Best New Artist dan Best K-Pop.