JAKARTA - BLACKPINK sukses menjadi artis perdana meraih kategori baru di MTV Video Music Awards 2022 yaitu Best Metaverse Performance. Di kategori ini, BLACKPINK berkolaborasi dengan PUBG Mobile.

Kemenangan BLACKPINK di nominasi ini disampaikan langsung di akun resmi @vmas.

"Best Metaverse Performance MTV VMA 2022 winner: BLACKPINK," tulis akun tersebut, dikutip MNC Portal, Senin (29/8/2022).

Kabar bahagia itu langsung mendapat like sebanyak 33 ribuan dan dibagikan ulang 21 ribuan kali, dalam 10 menit penayangannya.

Padahal, di atasnya ada cuitan soal pemenang di kategori lain yaitu Best Alternative Winner yaitu Maneskin dengan singlenya 'I Wanna Be Your Slave'.

Pengumuman ini mendapat like 5 ribuan kali dan dibagikan ulang seribuan netizen.

Jika kita melihat kolom komentar dari cuitan kemenangan BLACKPINK di kategori baru tersebut, banyak netizen yang membagikan kalimat 'template' berbunyi seperti ini:

Bagaimana pun, kemenangan perdana di kategori baru MTV VMA 2022 ini langsung jadi kabar mengejutkan di media sosial. BLACKPINK mencetak sejarah baru di MTV VMA.