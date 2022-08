JAKARTA - Marcella 'Dee' Nursalim, kembali mengunggah video penampilannya lewat YouTube. Kali ini, dia membawakan lagu Quizas, Quizas, Quizas yang dipopulerkan Bobby Capo. Lagu itu, diciptakan pencipta lagu asal Kuba, Osvaldo Farres, pada 1947.

Lagu berbahasa Spanyol ini bergenre asli MPB, schlager, volksmusik, dan Pop. Namun Marcella menggandeng Etawa Jazz Club dan memberikan sentuhan jazz yang membuat lagu ini terdengar jauh lebih easy listening.





Lagu Quizas, Quizas, Quizas atau yang dalam bahasa Inggris Perhaps, Perhaps, Perhaps bercerita tentang seseorang yang menanti kepastian perasaan orang yang dicintainya. Seseorang tersebut selalu menjawab dengan quizas atau mungkin saat ditanya mengenai perasaanya.

So if you really love me, say yes

But if you don't dear, confess

And please don't tell me

Perhaps, perhaps, perhaps

Penasaran bagaimana Marcella menyanyikan Quizas, Quizas, Quizas dalam genre Jazz? Jangan lupa tonton videonya di channel YouTube Marcella Dee.*

