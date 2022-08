JAKARTA - Media Onsu Perkasa (MOP) merupakan perusahaan media milik Ruben Onsu dan Sarwendah. Channel YouTube yang hingga artikel ini ditulis telah mencapai 8,13 juta subscribers itu memiliki berbagai segmen video.

Beberapa di antaranya adalah #IKnowYou, Deep Talk with Ruben, Kakak Beradik Podcast, hingga Behind The Mop. Pada video yang diunggah pada 21 Agustus silam, MOP membagikan kegiatan Bunda Sarwendah saat menemani Cici Thalia memilih seragam baru untuk kebutuhan sekolah.

Tak hanya berdua, si bungsu 'Mami' Nia juga ikut dalam kegiatan itu. Bunda Sarwendah menyiapkan seragam untuk Cici Thalia, mulai dari dasi, seragam olahraga, topi, tas, hingga kaus kaki yang pas untuk keperluan sang putri di sekolah.

Cici Thalia bahkan terlihat sangat excited dan bahagia dengan saragam barunya. Begitu juga dengan Bunda Sarwendah yang tampak begitu semangat memilihkan baju seragam dengan ukuran paling pas untuk anak pertamanya tersebut.

Sementara untuk keperluan yang lain seperti alat-alat tulis, istri Sarwendah itu sudah mempersiapkannya dengan membeli secara online. Setelah beli seragam, Bunda Sarwendah, Cici Thalia, dan Mami Thania melanjutkan perjalanannya ke supermarket untuk grocery shopping! Di sana, mereka membeli kebutuhan bulanan dan juga pastinya snack untuk Thalia dan Thania! Buat yang sudah penasaran dengan keseruan mereka, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel MOP Channel ya.*