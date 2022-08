JAKARTA - Keisya Levronka kembali meluapkan isi hatinya di media sosial. Lewat akun Twitter-nya, Keisya curhat sakit hati untuk yang kedua kalinya.

"Here we go again, sakit hati 2.0," tulis Keisya Levronka, Rabu (24/8/2022).

Sayangnya, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu tidak membeberkan secara detail perihal sakit hatinya.

Namun, netizen pun menebak-nebak dengan apa yang terjadi pada pelantun Tak Ingin Usai ini.

"Kayaknya gara-gara di auto tune ya? Padahal lewat FYP Tik Tok tadi, real, eh bagus. Pas di auto tune, malah seperti getar," kata akun @broken***.

"Apa karena live studio kakak pas nyanyi belum dibuat story? Padahal empat yang lainnya sudah di up? Nggak mungkin kan?" tanya @haha***.

Selain menebak-nebak, ada pula netizen yang menyuruh Keisya Levronka untuk menerima keadaan, agar ke depannya bisa memberikan penampilan yang lebih baik lagi.

"Nggak tau serasa sakit gimana. Tapi semuanya akan baik-baik saja. Terima realita yang kadang nggak sesuai sama ekspektasi. Semangat untuk menerima keadaan," ujar @elfri***.

"Dinamika hidup Kei, ada pahit dan manis. Nanti senang lagi kok, semangat," sahut @ghiyi***.

Seperti diketahui, ini bukan pertama kalinya Keisya Levronka mengaku sakit hati. Sebelumnya Keisya pernah merasa sakit hati gara-gara ejekan Ivan Gunawan di atas panggung. Mengetahui hal tersebut, Ivan Gunawan pun langsung meminta maaf kepada Keisya Levronka. Kini masalah tersebut sudah selesai.