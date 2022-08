JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris cantik Jessica Mila. Ia mendapat kejutan spesial saat berada di Bali, yakni dilamar oleh sang kekasih, Yakup Hasibuan.

Momen romantis lamaran itu dibagikan kakak Yakup, Natalia Hasibuan melalui unggahan Instagramnya. Jessica tampak bahagia memegang bunga bersama dengan sang kekasih.

Bahkan, penyanyi Tulus dihadirkan dalam acara tersebut seraya menyanyikan lagu 'Teman Hidup' yang super romantis. Tak lama kemudian, Yakup datang sambil membawa bunga, menghampiri Jessica Mila.

Acara lamaran ini ternyata belum diketahui Jessica sebelumnya. Kakak Yakup Hasibuan mengaku, sempat mengelabuinya dengan pura-pura berniat merayakan ulang tahun pernikahannya di Pulau Dewata.

"Jadi kita ke Bali ini bilangnya ke Mila kalau mau rayain wedding anniversaryku bareng keluarga inti.. Jd kita semua semua siap-siap buat dinner aja," tulis kakak Yakup, Natalia Hasibuan.

Natalia menceritakan betapa kagetnya sang aktris ketika tahu bahwa ternyata acara yang dirancang ini sebenarnya adalah momen yang disiapkan untuknya. Bahkan, sahabat-sahabat diam-diam terbang ke Bali demi menghadiri acara tersebut.

"Waktu sudah sampai, baru kaget kalau ternyata ini acara buat dia, dan ada semua keluarga dan sahabat yg udh diem2 terbang dr Jakarta buat acara ini," tulis Natalia.

"Semua ide dan rangkaian acara khusus dibuat @yakuphasibuan untuk @jscmila so sweeeet," sambungnya.

Natalia pun turut bahagia dengan pilihan sang adik melamar Jessica. Tak lupa dia menyambut bintang 'Imperfect' itu sebagai bagian dari keluarganya.

"Congrats you both! Welcome to the family adikku sayang @jscmila," tulis Natalia.