SEOUL - Video klip (MV) Pink Venom dari BLACKPINK sukses melampaui 100 juta penayangan di YouTube dalam waktu 1 hari, 5 jam, dan 36 menit setelah dirilis pada 20 Agustus 2022.

Dengan hasil itu, maka single prarilis Jisoo cs tersebut menjadi video klip artis wanita tercepat yang menembus 100 juta penayangan sepanjang sejarah. Mereka mengalahkan rekornya sendiri atas lagu How You Like That.

Lagu yang dirilis pada 2020 itu berhasil mencetak 100 juta penayangan selama 1 hari, delapan jam, dan 22 menit. Tak hanya di YouTube, Pink Venom juga berhasil naik ke puncak peringkat Global Top Songs Spotify.

Capaian itu menjadikan lagu tersebut sebagai lagu berbahasa Korea pertama dalam sejarah yang berhasil menduduki peringkat tersebut. BTS juga pernah menguasai chart yang sama, namun lewat lagu berbahasa Inggris mereka, Dynamite, pada 2020.

Prestasi Pink Venom lainnya adalah mendominasi chart musik realtime di Bugs, Vibe, dan Genie. Lagu tersebut juga berhasil menduduki peringkat 1 chart Top Songs iTunes di 69 negara dan kawasan dalam 24 jam setelah dirilis. BLACKPINK resmi comeback lewat single prarilis Pink Venom, pada 19 Agustus 2022. Mereka dijadwalkan meluncurkan album 'BORN PINK' pada 16 September mendatang.*