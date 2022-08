DUO DJ asal Asia-Amerika, BEAUZ, merilis rekaman baru bertajuk Make You Say. Duo Bernie dan Johan yang berbasis di Los Angeles dan San Francisco, serta memiliki akar dari Indonesia dan Taiwan ini bahkan kembali berkolaborasi dengan DJ kondang peraih nominasi grammy, Zedd, dan menggandeng penyanyi Maren Morris.

Ini merupakan kolaborasi kedua antara BEAUTZ dan Zedd, dalam lagu yang liriknya ditulis oleh Charlie Puth dan juga Jacob Kasher. Sebelumnya mereka sempat merilis 'Happy Now' pada 2018 lalu dan berhasil mengantongi sertifikasi 6x Platinum oleh RIAA.

Bisa berkolaborasi dengan Zedd serta Maren Morris, dianggap BEAUZ sebagai sebuah hal yang menyenangkan. Bahkan mereka menaruh harapan besar pada single terbaru tersebut.

"Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa dalam menciptakan musik dengan ansambel berbakat seperti Zedd, Maren Morris dan Charlie Puth. Kami berharap ‘Make You Say’ dapat menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia," harap BEAUZ.

Kolaborasi antara BEAUZ, Zedd, dan Maren Morris dalam Make You Say yang ikonik, rupanya membuat lagu tersebut dilirik oleh Apple dan menjadi bagian dari kampanye Made on iPad. Kampanye ini bahkan bertujuan untuk 'merasuki' pikiran para pengguna iPad untuk mewujudkan ide mereka membuat konten dalam perangkat serbaguna tersebut.

Beberapa teknik penggunaan Apple Pencil di iPad dalam video Make You Say, bahkan dianggap mampu untuk mewujudkan daya kreativitas penggunanya. Sebut saja teknik seperti ‘rotoscoping’ dan animasi menjadi sangat populer karena iPad membuatnya jauh lebih mudah diakses. Sebagaimana diketahui, BEAUZ telah menghasilkan lagu-lagu hits seperti Outerspace, Count the Hours, dan Crazy. Tak hanya itu, di 2019 DJ BEAUZ juga berkolaborasi dengan musisi dan Youtuber Atta Halilintar yang meluncurkan lagu dalam menyambut HUT RI ke-76 bertemakan kebangsaan #THISISINDONESIA.