JAKARTA - Rhomedal Aquino adalah pesulap yang terkenal dengan teknik sulap kartu. Namanya mulai dikenal sejak pertama kali muncul sebagai kontestan The Master musim pertama. Kala itu, The Master adalah sebuah ajang pencarian bakat untuk para magician yang cukup populer.

Seiring berjalannya waktu, nama Rhomedal tidak hanya dikenal sebagai pesulap namun sebagai pebisnis, penyanyi, bahkan sebagai ring announcer, petarung, atau fighter. Wah ternyata Rhomedal memiliki banyak bakat juga, ya?

Tak hanya itu, kini Rhomedal juga rutin mengunggah video di YouTube sebagai konten kreator. Ia kerap kali membagikan video cover lagu, hingga pertandingan melawan fighter lainnya.

Pada video yang diunggah tanggal 3 Agustus 2022, studio Rhomedal kedatangan oleh salah satu penyanyi muda berbakat cantik bernama Maysha Jhuan. Maysha Jhuan adalah salah satu peserta X Factor Indonesia Season 3 yang berhasil menempati peringkat ke 4.

Di kesempatan collab bersama Maysha kali ini, Rhomedal mengajak Maysha untuk bermain sulap menggunakan kartu yang dikenal butuh keterampilan gerakan tangan yang begitu cepat dan halus.

Beberapa kali Maysha dibuat kaget dan juga kagum dengan trik-trik sulap kartu yang dimainkan oleh Rhomedal. Seperti memunculkan kartu pilihannya, atau menampilkan jenis kartu yang sama meskipun kartu tersebut sebelumnya sudah diacak oleh Maysha.

“Kok bisa sih? Ini (sulap) ada sekolahnya ga sih?,” ujar Maysha dengan polos.

Dari pertanyaan polos Maysha tersebut, Rhomedal kemudian mengatakan bahwa tidak usah ikut sekolah sulap, sebab pesulap di Indonesia tidak ada yang bisa sesukses penyanyi Indonesia.

“Jadi kalo lo bilang ‘saya mau belajar akademi sulap, belajar dan lain sebagainya’, cintailah industrinya. Karena kalo aim lo adalah jadi kaya raya, jangan main sulap. Tapi kalo lo cinta seninya, lo akan jadi pesulap. Karena you love your passion, you do your passion,” ujar Rhomedal yang disambut tepuk tangan oleh Maysha dan tim.

Buat yang penasaran ingin melihat Rhomedal ajak Maysha main sulap, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Koko Rhomedal, ya!

