JAKARTA – Penampilan epik lainnya di panggung Indonesia's Got talent datang dari Jakarta Youth Choir. Aksi panggung paduan suara ini sukses mencuri hati para juri dan membuat Rossa dan Denny Sumargo menghadiahi standing ovation,

Paduan suara yang terdiri dari 34 orang ini berhasil mencuri perhatian juri bahkan dari awal mereka memasuki panggung. "Ini sepertinya ada dua kelurahan ya," ungkap Ivan Gunawan bernada seloroh pada Selasa (16/8/2022).

Jakarta Youth Choir diketahui sudah sering memenangkan perlombaan paduan suara di tingkat internasional. Mereka bahkan membawa sembilan penghargaan dari lomba paduan suara di Perancis dan Spanyol.Â

Membawakan lagu Paris Berantai dari Kalimantan Selatan, mereka tampil rapi dan kompak mengenakan outfit tradisional. Tak sekadar bernyanyi, mereka juga menyelipkan koreografi menarik dalam penampilan tersebut.

“Wow, merinding aku! Sudah lama kupingnya enggak mendengar suara seenak ini. Adem. Yang jelas aku suka banget sama kekompakannya," ujar Rossa sambil memberi standing ovation.Â

Dengan penampilan luar biasa tersebut, para juri pun mengumpulkan suara untuk Jakarta Youth Choir. Namun Ivan Gunawan tiba-tiba menatap paduan suara yang ada di hadapannya dan meminta maaf. "Semoga kelompok ini bisa berbeda dari paduan suara yang sudah ada. So sorry,” tutur sang desainer.

Mendengar perkataan sang desainer, Rossa dan Denny Sumargo tampak bingung dan terdiam. Namun kemudian, Ivan melanjutkan perkataannya dengan, "So sorry, tapi aku yes. Dengan begitu, maka Jakarta Youth Choir pun berhasil mendapat empat 'yes' dari para juri.

Ajang Indonesia’s Got Talent tayang di RCTI setiap Senin dan Selasa, pukul 21.30 WIB.*

