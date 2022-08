JAKARTA - Istri dari aktor Ajun Perwira, Jennifer Jill kini sedang menjalani diet ketat. Ia mengalami penurunan berat badan drastis hingga 20 kilogram lebih.

Bagi Jennifer Jill, menurunkan berat badan lebih mudah dibandingkan harus mempertahankannya.

"Aku tahun lalu 84 kilo, sekarang aku di 60," kata Jennifer Jill di kawasan Cawang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Alasan Jennifer Jill menurunkan berat badan adalah demi kesehatannya. Mengingat usia Jennifer sudah tidak muda lagi.

"Gue di usia gue mau sehat aja karena capek kan dengkul, dulu kan aku juga olahragawan, terus berhenti, bebannya kan lebih berat ya karena ada muscle. Ya masalah kesehatan aja jadi lebih sehat, lebih enteng, kuat jalan jauh," ujar istri dari aktor Ajun Perwira itu.

Lebih lanjut, anak juga menjadi faktor utama Jennifer Jill ingin menjalani diet. Pasalnya dia ingin melihat anak-anaknya menikah.

“Aku punya anak paling kecil umur 14 tahun. Jadi, aduh jangan sampai yak, gue punya tanggung jawab paling nggak sampai dia SMA,” ucap Jennifer.

“I have to make sure, gue pengin lihat mereka semua menikah, nikmati hidup,” pungkas Jennifer Jill.

(aln)