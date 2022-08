JAKARTA - Nathalie Holscher masih jadi sorotan publik. Permasalahan rumah tangganya dengan Sule terus jadi pusat perhatian warganet.

Terbaru, istri komedian Sule ini kembali mengunggah curhatannya di sosial media. Ia menuliskan soal diam itu emas yang selama ini dirinya lakukan.

“Dulu selalu menerapkan ‘silent is gold’. Disindir= silent is gold, mau dijatuhkan= silent is gold, disakitin= silent is gold,” tulis Nathalie, dikutip MNC Portal Indonesia.

Sayang, bagi Nathalie penerapan diam itu emas yang ia lakukan selama ini makah membuatnya dimanfaatkan.

“Ternyata penerapan silent is gold itu tergantung dalam konteksnya ya, kalo silent lama-lama suka dimanfaatin,” ungkapnya.

Setelahnya, Nathalie pun menyemangati dirinya sendiri. Ia yakin bisa melalui masalah yang tengah menimpanya. “Semangat untuk hari ini dan seterusnya. Walaupun kamu yatim piatu, kamu kuat,” tulisnya penuh semangat. Sementara itu, masalah rumah tangga Nathalie dan Sule makin memanas. Diketahui Sule tengah dekat dengan aktris bernama Riesca Rose. Belum lagi hubungannya dengan putri sambungnya, Putri Delina. Hingga kini, hubungan keduanya masih tegang dan penuh drama keluarga.