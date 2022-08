AKTOR sekaligus presenter Raffi Ahmad memang dikenal sebagai selebriti yang hobi mengoleksi mobil mewah. Bahkan dirinya memiliki lebih dari dua unit mobil dengan harga miliaran rupiah.

Tak cukup dengan mobil mewah yang berjajar rapi di garasi rumahnya. Baru-baru ini Raffi Ahmad kembali memamerkan mobil barunya melalui video di laman Instagram.

“Selamat datang di Andara, Porsche 356 speedster @tuksedo.studio. Ditunggu mobil classic selanjutnya,” ujar Raffi Ahmad, melalui keterangan di postingan video di akun Instagram pribadinya, @raffiahmad, Sabtu, (6/8/2022).

Tidak seperti beberapa mobil mewah milik Raffi Ahmad yang lain. Mobil jenis Porsche 356 speedster ini merupakan salah satu dari tujuh mobil awal Porsche yang kini jadi aset klasik.

“Woah. Mr. Raffi Ahmad welcome to our driver seat. Porsche. Makasih ya,” ujar Raffi dalam video tersebut.

Mobil klasik milik Raffi Ahmad tersebut ternyata mobil replika Porsche 356 speedster yang telah dibooking olehnya sejak satu tahun lalu melalui Tuksedo Studio. Tuksedo Studio sendiri diketahui merupakan spesialis manufaktur mobil-mobil klasik yang dibuat secara handmade, yang berlokasi di Bali.

“Nih mobilnya nih gaes. Nih liat nih. Wih keren kan. Pasti pada ngiler kan. Kalau pada mau, ya pada bangun disini lah, Tuksedo Studio. Sabar ya nunggunya ya. Bisa setahunan,” kata Raffi sambil memamerkan mobilnya. Selain menyerahkan mobil klasik tersebut ke sang pemilik baru, pemilik dari Tuksedo Studio, Puji Handoko, juga menyerahkan tanda serah terima mobil Porsche 356 speedster yang kini telah resmi menjadi milik sultan Andara tersebut. Selain menerima surat tanda terima berupa surat, Raffi Ahmad juga menerima sebuah cincin keanggotaan yang digunakan oleh para pemilik Porsche sebagai salah satu mobil klasik yang langka. “Wah dikasih cincin anggota. Nih gua udah anggota nih. Nih ditaruh di kamar nih. Nah surat cinta nih. Surat serah terima. Jadi mobil ini sudah milik saya. Terimakasih ya,” kata Raffi Ahmad.