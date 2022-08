JAKARTA - Cut Keysha sempat duo bersama Dara dan hadir dengan single bertajuk Antara Kau & Aku. Kini Cut Keysha menjalani debut solo dengan menghadirkan lagu berjudul Kedua Kali.

Musisi yang telah suka bernyanyi sejak usia belia ini memang ingin serius dalam bermusik karena inilah yang menjadi goals dari dirinya. “Aku mulai suka nyanyi dari TK, awalnya Cuma denger musik, terus lama-lama suka nyanyi-nyanyi gitu,” ungkap Cut Keysha.

“Trus pas kelas 5 atau 6 SD, aku baru mulai serius dan ikut les vokal,” kisah musisi yang mengidolakan Bruno Mars ini.

Untuk single solo debutnya ini, Cut Keysha berusaha untuk menghadirkan kisah yang relate dengan banyak orang. “Lagu ini menceritakan tentang perasaan seseorang yang ditinggal karena pasangannya tidak setia dan lebih memilih orang lain. Saat mencoba untuk move on, pasangan yang tidak setia tadi datang menggoda kembali. Jadi, intinya yang hatinya tersakiti ini, tidak ingin kalau dirinya disakiti kedua kali,” katanya.

Cut Keysha merasa, banyak orang diluar sana yang merasakan apa yang diceritakannya di single ini. Untuk itulah, dia juga memberikan sebuah tips bagi mereka yang belum bisa move on. “Kalau caraku biasanya cari kesibukan lain seperti hobi baru, belajar, pokoknya hal-hal yang positif. Trus juga having fun bareng teman-teman, jalan-jalan atau main bareng. Nanti lama-lama juga akan move on kok. Semangat!” pesannya.

Kedua Kali diciptakan oleh Denise Julia dan Jerricoev yang sekaligus menjadi produser-nya. Selain itu, Thomas Bianto terlibat juga untuk Piano & Strings, Aldi Rahman pada Bass, Vocal Director oleh Ayoe Purnama Sari, Heri Alesis sebagai Vocal Editor, Aditya Bagus sebagai Vocal Engineer, Proses Mixing oleh Wawas Asakah, dan Mastering oleh Sage Audio.

“Aku berharap semoga kalian suka sama lagunya. Dan buat teman-teman yang sedang mengalami apa yang kuceritakan di lagu ini, sabar aja karena jodoh tidak akan kemana. Nanti, aku percaya, kalian akan dapat seseorang yang menyukai kalian dan bahkan lebih sayang daripada sebelumnya,” tutup Cut Keysha.

(aln)