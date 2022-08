JAKARTA - Ruben Onsu diketahui memang tengah sakit. Suami Sarwendah ini mengidap penyakit langka yang bernama Empty Sella Syndrome (ESS).

Demi sembuh, suami Sarwendah ini bahkan rela berobat sampai ke Singapura. Meski dalam keadaan sakit bapak tiga anak ini tak kenal lelah memikirkan anak dan istrinya.

Termasuk soal konser tunggal perdana sang putra, Betrand Peto. Meski begitu, diakui Ruben itu tidaklah menjadi beban baginya.

"Memang sampai saat ini saya masih terus berobat, tentang konser ini tentu tidak jadi beban," ujar Ruben Onsu saat di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).

Ruben pun bercerita bahwa saat terbaring di rumah sakit, kakak Jordi Onsu ini masih terpikirkan untuk mencarikan nama untuk konser. Akhirnya setelah fokus berpikir serta dibantu sang adik, Jordi Onsu kata It's My First dipilih menjadi tajuk konser Betrand Peto.

"Inilah jadi penyemangat buat saya. 2 bulan nggak dapat judul konser, akhirnya ketika mendapat ini saya fokus banget, akhirnya saya dapat judul," lanjutnya.

Oleh karena itu, laki-laki 38 tahun ini merasa bersyukur meskipun diuji dengan penyakit langka.

"Makanya saya bilang sakit tetap bersyukur, semuanya yang saya jalani ini kemauan Tuhan tak ada kata lain selain bersyukur," pungkas Ruben Onsu.

Sebagai informasi, konser Betrand Peto yang bertajuk It's My First bakal digelar di Tennis Indoor Senayan Jakarta, pada 22 Oktober 2022. Tanggal itu rupanya memiliki maksa spesial, karena 22 Oktober adalah hari ulang tahun pernikahan Ruben Onsu dan Sarwendah. Selain itu tanggal tersebut juga hari kelahiran orang tua Ruben dan Jordi Onsu.