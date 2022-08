JAKARTA - Putra presenter Ruben Onsu, Betrand Peto bakal menggelar konser tunggal perdananya secara offline. Konser bertajuk It's My First itu dihelat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 22 Oktober 2022.

Ruben Onsu selaku sang ayah mengatakan bahwa putranya memang sudah sejak lama ingin tampil secara langsung di depan penggemar.

"Pada saat pandemi kemarin, Onyo memang menggelar konser, tetapi hanya di televisi. Untuk off air-nya belum. Jadi selama 2 tahun kemarin dimanfaatkan oleh Onyo untuk menggunakan waktu lebih matang lagi," kata Ruben Onsu di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Terkait dengan pemilihan tanggal pelaksanaan konser tunggal Betrand Peto, ternyata juga mengandung makna spesial. Di mana tanggal 22 Oktober merupakan hari kelahiran orang tua Ruben dan Jordi Onsu, sekaligus hari ulang tahun pernikahan Ruben Onsu dan Sarwendah.

"22 Oktober itu tanggal spesial bagi kami. Itu tanggal kelahiran orang tua kita dan anniversary pernikahan Ko Ruben. Kami ingin menambahkan hari spesial dengan konser Onyo," jelas Jordi Onsu.

"Jadi sekarang ketika ada kesempatan, saya rasa ini momen yang pas untuk Onyo melakukan konser tunggal yang pertama," tambah Ruben Onsu menimpali.

Sebanyak 3000 tiket lebih akan dijual untuk konser tunggal Betrand Peto dan dibagi dalam beberapa kategori. Mulai dari kategori Tribun, Festival, Super Festival, Gold, VIP dan VVIP. "Range harganya dari Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta," kata Terry Soe selaku GM of Sales & Operations MOP Channel yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan konser.