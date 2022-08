TIGA Disjoki (DJ) legendaris Indonesia, Riri Mestica, Naro dan Anton Wirjono kembali hadir untuk menghibur para penikmat Elektronik Dance Music (EDM) dalam gelaran VapemagzĀ Award 2022. Kehadiran mereka jelasĀ membuat suasana semakin meriah, mengingat para DJ ini bermain secara bergiliran dengan konsep ā€˜back to backā€˜.

DJ Riri Mestica mengatakan, bahwa gelaran Vapemagz Award 2022 berhasil mengumpulkan beberapa disjoki legendaris.Ā Terlebih, dia mengakui bahwa sudah lama dirinya tidak berkolaborasi, sekaligus bermain secara bergiliran dengan DJ seangkatannya yakni Naro maupun Anton Wirjono.

"Jadi gua pikir event ini merupakan sebenarnya sudah lama banget tidak ada, karena orang juga sudah lama nggak dengerin kita comeback. Jadi ini merupakan apresiasi yang besar karena Vape magazine sudah berhasil ngumpulin kita di suatu event," ujar Riri dalam keterangan tertulis, Minggu, 31 Juli 2022.

Soal warna musik, Pria berusia 48 tahun ini menawarkan sesuatu yang baru dalam konsep 'back to back', yakni dengan me-remix antara musik old school dengan sesuatu yang baru. Tujuannya yaitu tentu untuk memunculkan sesuatu yang baru kepada para penikmat musik.

"Sebenarnya kan untuk warna musik ada yang old school dan ada yang baru, tapi tetap kita kan dalam building culture-nya giving fresh music ya. Sebenarnya kita main di New Stuff juga tetap ada yang bisa di remix dari jaman dulu ke sekarang. Jadi totally, tidak old school juga sih," paparnya.

Sementara itu, CEO Vapemagz Indonesia, Bernaldi Djemat menambahkan, kehadiran tiga disjoki legendaris tersebut bertujuan untuk menarik minat masyarakat umum secara lebih luas soal dunia vape. Mengingat, dewasa kini sebagian masyarakat masih cukup awam soal vape.

"Kehadiran Tiga Dj yaitu Naro, Riri dan Anton ini sebenarnya lebih ke lifestyle secara umum ya, karena base-nya industry vape ini awalnya berangkat dari komunitas, nah sekarang berubah untuk ke umum. Dengan adanya acara seperti ini, gua harapkan message itu bisa sampai," tegas Aldi. Terlebih kata Aldi, beberapa keseruan acara seperti Pameran otomotif hingga Fashion Show turut dihadirkan dalam Vapemagz Award 2022. Tujuannya yakni mengajak perokok konvensional untuk beralih ke vape. "Karena komunitas automotif yang menggemari hal tersebut itu rata-rata 70 persen perokok. Jadi tujuannya yaitu, kita ingin memperkenalkan vape secara lebih mendalam kepada komunitas tersebut," pungkasnya.