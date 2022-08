JAKARTA - Betrand Peto Putra Onsu bakal menggelar konser tunggal perdana bertajuk It's My First di Tennis Indoor Senayan pada 22 Oktober 2022. Pria yang akrab disapa Onyo ini sebenarnya sudah empat kali menggelar konser musik di televisi.

Namun ia tak pernah langsung menyapa para penggemarnya. Untuk itu putra Ruben Onsu dan Sarwendah ini mengaku sangat senang dengan konser pertama ini.

"Exited senang biasanya aku konser di TV temu penonton. Ini pertama kali konser di depan banyak orang aku siapin mental fisik aku," ujar Betrand Peto saat ditemui di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).

Untuk menunjang penampilannya saat konser nanti, Onyo telah melakukan berbagai persiapan mulai dari latihan fisik, belajar teknik public speaking hingga les vokal.

"Aku proses latihan fisik dan vokal seneng banget, otot aku udah mulai jadi asik sih karena aku ngejalaninya enjoy. Aku mau menunjukkan penampilan terbaru aku dan ingin menunjukkan yang terbaik dari aku," tegas Betrand Peto.

Sementara itu, nantinya di konser It's My First ini Onyo akan membawakan sebanyak 20 lagu.

Ruben Onsu selaku sang ayah sangat percaya diri bahwa sang putra bisa memberikan penampilan terbaik di atas panggung. "Saya nggak ada keraguan untuk anak saya, doa saya nggak banyak hanya semoga cepat sold out (tiket) dan berjalan lancar," tandas Ruben Onsu. Selain Onyo, Ruben juga mengatakan bahwa nanti bakal ada penyanyi dengan berbagai genre turut memeriahkan konser Betrand Peto. Adapun tiket konser Its My First terdapat 6 kategori dengan harga tiket mulai Rp200 ribu hingga Rp1 juta.