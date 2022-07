JAKARTA - Hari Idul Adha ini menjadi momen yang spesial bagi Aurel Hermansyah. Sebab, bertepatan di hari besar tersebut, dia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-24. Namun yang menjadi sorotan adalah curahan hati Ashanty.

Lewat unggahan Instagramnya, Ashanty memberikan doa kepada putri sambungnya itu. "Happy Bday My diamond, kak Loli, mama Ameena, kesayangan kita semua," kata Ashanty dikutip dari Instagramnya, Minggu (10/7/2022).

Tak Dampingi Aurel Hermansyah Rayakan Ulang Tahun, Ashanty Bagikan Curhatan Sedih. (Foto: Keluarga Ashanty/Instagram/@ashanty_ash).

Namun, ada hal yang membuat Ashanty sedih di momentum perayaan ulang tahun Aurel kali ini. Pasalnya, mereka tidak dapat merayakannya bersama lantaran Ashanty, Anang dan anak-anaknya tengah berada di luar negeri.

Dia pun menuangkan perasaan sedihnya itu. "Sedih banget baru kali ini Brithday nggak bisa bareng," sambung Ashanty curhat disertai emoji-emoji menangis.

Unggahan tersebut memperlihatkan Ashanty sedang melakukan video call dengan Aurel, Atta Halilintar, dan sang cucu, Ameena. Sementara itu, Ashanty turut ditemani oleh sang suami, Arsy, Arsya, dan Azriel.

Meski terpisah jarak dengan sang anak sambung, yang terpenting baginya adalah doa. "Yang penting doa kita dari sini selalu untuk kakak @aurelie.hermansyah," tambah istri Anang Hermansyah itu.

"Wish u all the best and stay happy.. enjoy your birthday," tutupnya.

Tidak bisa merayakan ulang tahun bersama Ashanty dan keluarga juga turut membuat Aurel sedih. Ungkapan kesedihan itu terlihat di kolom komentar Instagram Ashanty.

"Aamiin ya Allah.. huhu sedih pertama kali nggak bareng rayainnya. Makasih mom," balas Aurel Hermansyah.