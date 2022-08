JAKARTA - Konser Jane Callista The Sky & I sukses digelar secara langsung pada 23 Juli 2022, bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional, di Institut Francais Indonesia, Thamrin Jakarta. Konser yang diselenggarakan dua kali pada hari yang sama, jam 4 sore dan jam 7 malam, keduanya penuh terisi dan sukses menghibur semua penonton yang hadir.

Jane Callista adalah penyanyi muda Indonesia yang telah banyak mengharumkan nama Indonesia di berbagai festival vokal internasional di Eropa, Asia, dan Amerika. Baru-baru ini Jane berhasil menjuarai festival vokal dunia di Italia, meraih gelar Juara Dunia World Grand Prix Winner Sanremo Junior 2022, yang diselenggarakan di Sanremo - Italia, pada bulan Mei 2022 lalu.

Jane Callista yang kini berusia 14 tahun, menyanyikan sejumlah lagu ciptaannya sendiri di konser tunggalnya yang diaransemen oleh Erico Felix (Music Director). Sebut saja Hujan, Nobody's Perfect, Just You Wait, yang meraih penghargaan dalam ajang cipta lagu internasional, dan juga 2 lagu terbaru ciptaannya yg bertema motivasi, yang mendapat penghargaan di Inggris, dan untuk pertama kalinya ditampilkan di hadapan publik, berjudul "The Sky & I" dan "Pandora's Box". Jane memilih "The Sky & I" sebagai tajuk konser live-nya karena tema lagu ini tentang cita-cita dan harapan Jane, yang tidak terbatas setinggi langit, seperti pada salah satu liriknya, "..nothing limits the sky & I..."

"Senang banget 2022 ini aku bisa tampil langsung di hadapan penonton, setelah 2 tahun berturut-turut konser virtual, sekarang bisa live bersama audience," kata Jane Callista dalam konsernya. Ia berharap, konsernya kali ini bisa memberikan kebahagiaan kepada penggemar. "Semoga menghibur, dan aku harap musikku bisa membuat semua pendengar enjoy. Konser ini adalah persembahanku untuk anak Indonesia," ucap Jane yang memilih Hari Anak Nasional 23 Juli 2022, sekaligus menutup masa anak-anak Jane karena sudah beranjak remaja di usia 14 tahun ini.

Konser Tunggal Jane Callista diprakarsai oleh TheREP62, yang sekaligus menjadi promotor konser ini. "Dengan suksesnya konser Jane The Sky & I, kami jadi lebih yakin dan tertantang untuk membuat sesuatu yang lebih besar lagi kedepannya." ,tutur Riri Kumalasari, pimpinan dan Executive Produser TheREP62 dengan semangat. "Sebagai performer, Jane sudah memiliki pengalaman musikal, entertain, industri musik, dan prestasi Jane yang mendunia membawa nama Indonesia, sepatutnya diapresiasi dan ditampilkan langsung di hadapan publik Indonesia," sambungannya. Ke depannya, Jane dan TheREP62 berharap bisa membuat karya-karya besar lainnya. "Banyak sekali karya yang sudah aku siapkan, semoga bisa segera produksi lebih banyak lagi. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia" ujar Jane menutup perbincangan.

