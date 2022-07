ADIK kandung Atta Halilintar, Thariq Halilintar, tampaknya belum juga membawa kekasihnya, Fujianti Utami untuk diperkenalkan dengan anggota keluarganya. Padahal, keluarga Gen Halilintar telah berada di Indonesia sejak satu bulan lalu.

Tak bisa dipungkiri bahwa Thariq tentunya harus memiliki persiapan yang matang, sebelum akhirnya membawa Fuji ke hadapan orang tua serta saudaranya. Apalagi mengingat keluarga Gen Halilintar diketahui cukup menjunjung tinggi nilai agama dan tidak mengenal istilah pacaran.

Mengetahui bahwa keluarga anak keempat dari 11 bersaudara itu cukup Islami, beberapa netizen belakangan ramai menyorot penampilan serta gaya berpakaian Fuji. Bahkan salah satu netizen sempat melayangkan sindirannya untuk Fuji yang masih kerap menggunakan celana pendek.

"Ih Fuji celananya pendek banget, geli deh, mana bisa masuk di keluarga GH," ucap salah satu netizen, di kutip dari salah satu akun gosip.

Kesal dengan ucapan netizen, bungsu empat bersaudara itu akhirnya membalas komentar tersebut. Bahkan, jawaban yang berikan adik ipar Vanessa Angel itu dirasa cukup menohok.

"Keluarga gue aja menerima gue apa adanya, lah elu siape?," balas Fuji ketus.

Bukan kali ini saja perempuan yang akrab disapa Uti itu membalas komentar jahat netizen. Bahkan terkait kualitas penampilannya di film Bukan Cinderella yang dianggap kurang, ia pun sempat melayangkan protesnya hingga menyinggung soal kematian.

"Oh ini mah hasil gendong Gala, hasil kematian, oh ini film hasil pansos sama Gala," ujar Fuji dikutip dari kanal YouTube Cam On Entertainment, Sabtu (30/7/2022).

"Sorry to say ya, kak Vanes sama uda Feby waktu hidup dihujat, dikerjain, diusilin, diinjak sampai bau tanah. Pas mereka nggak ada, mereka (haters) semua merasa bersalah. Mungkin ya, mungkin kalau aku mati baru kalian senang, atau ngerasa bersalah aku nggak tahu? Karena nggak ada habisnya mereka ngomong segala macam," tandasnya.