ARTIS pendatang baru, Fujianti Utami alias Fuji, terus menjadi sorotan usai kepergian kakak-kakaknya, Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. Bukan hanya soal kehidupan pribadinya, tetapi juga terkait karirnya di dunia hiburan tanah air.

Tak sedikit yang mencibir ketenaran yang didapatkannya karena kematian sang kakak. Meski terkesan cuek, Fuji ternyata merasa sakit hati dengan segala macam hujatan haters. Dia pun mengungkap apa yang dirasakannya selama ini.

"Oh ini mah hasil gendong Gala, hasil kematian, oh ini film hasil pansos sama Gala," ujar Fuji dikutip dari kanal YouTube Cam On Entertainment, Sabtu (30/7/2022).

Padahal sewaktu almarhum Vanessa Angel dan Bibi hidup, mereka juga kerap mendapat cibiran dari netizen. Kekasih Thariq Halilintar itu pun merasa miris kepada kedua kakaknya.

"Sorry to say ya, kak Vanes sama uda Feby waktu hidup dihujat, dikerjain, diusilin, diinjak sampai bau tanah," beber Fuji.

"Pas mereka nggak ada, mereka (haters) semua merasa bersalah," tegasnya.

Tak kuasa menahan amarah, dara 19 tahun ini pun berandai-andai jika dia meninggal dunia pasti para haters akan senang. "Mungkin ya, mungkin kalau aku mati baru kalian senang, atau ngerasa bersalah aku nggak tahu? Karena nggak ada habisnya mereka ngomong segala macam," imbuh Fuji. Putri bungsu H Faisal ini rupanya mendapatkan komentar negatif usai film perdananya yang berjudul Bukan Cinderella resmi rilis pada 28 Juli 2022 lalu. Kritikan masyarakat akan kualitas akting Fuji tampaknya menjadi alasan dirinya kembali mendapatkan hujatan.