JAKARTA - Marcella Nursalim alias Marcella Dee merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suaranya yang indah dan unik. Selain itu, parasnya yang cantik tentu menarik perhatian penggemar. Tak hanya itu, ternyata Marcella menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dan mempelajari instrumen musik tradisional seperti Gamelan Jawa.

Di panggung X Factor Indonesia, wanita asal Yogyakarta ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu ‘(I'm Your) Hoochie Coochie Man’ yang dipopulerkan oleh Muddy Waters. Tak hanya itu, penampilannya menyanyikan lagu ‘I'd Rather Go Blind’ dari Etta James ditonton sebanyak lebih dari 1,8 juta kali di YouTube channel X FACTOR ID.

Memiliki YouTube channel pribadi, Marcella kerap membagikan video penampilannya bernyanyi dan memainkan alat musik tradisional. Seperti pada video yang diunggahnya kali ini, Marcella tampil membawakan lagu dari Daerah Sumatera Utara berjudul ‘Alusi Au’.

Tidak hanya tampil sendiri, Marcella menyanyikan ‘Alusi Au’ diiringi oleh grup Nauli Etnik yang dengan alat musik Keyboard, Drum, Hasapi, Sulim, dan Bass. Tak hanya itu, Marcella juga bernyanyi sambil memainkan alat musik Taganing, lho.

Mengenakan kain ulos Sumatera Utara sebagai syall yang dilingkarkan pada badan, Marcella tampak begitu anggun dan cantik. Ditambah dengan suara merdunya membuat para penonton begitu enjoy melihat penampilan Marcella.

“cakep... ditunggu cover lagu daerah lainnya yaaa... ,” tulis salah satu penonton pada kolom komentar. Buat yang penasaran dengan penampilan Marcella bawakan ‘Alusi Au’, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Marcella Dee, ya!