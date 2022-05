JAKARTA - Marcella Nursalim merupakan salah satu peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suara indah dan uniknya. Selain itu, paras cantiknya juga mampu mencuri perhatian penggemar.

Di panggung X Factor Indonesia, penyanyi asal Yogyakarta tersebut berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu (I'm Your) Hoochie Coochie Man yang dipopulerkan oleh Muddy Waters. Tak hanya itu, penampilannya menyanyikan I'd Rather Go Blind dari Etta James juga ditonton lebih dari 1,8 juta kali di YouTube.

Walaupun tereliminasi di panggung Gala Live Show pertama X Factor Indonesia, Marcella telah menyuguhkan penonton dengan penampilan yang tak terlupakan. Kini, ia pun aktif menghibur penggemar dengan merilis video cover lagu.

Lewat YouTube channel miliknya, Marcella mengunggah video cover lagu Aku Ini Punya Siapa tembang lawas yang dipopulerkan oleh January Christy. Penuh kharisma, Marcella terlihat menghayati tiap bait lagu tersebut. Kolom komentar pun dibanjiri dengan pujian dan dukungan dari para penggemar.

Bagi yang penasaran dengan penampilannya, yuk saksikan video lengkapnya hanya di YouTube channel Marcella Dee!*

