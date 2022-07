JAKARTA - Deretan artis dan pejabat komentari Baim Wong soal Citayam Fashion Week. Itu bermula ketika suami Paula Verhoeven berniat mematenkan CFW ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).

Diketahui, Baim Wong mendaftarkan CFW lewat perusahaan miliknya, PT Tiger Wong Entertainment. Sayangnya, berujung pro dan kontra, sehingga ayah dua anak itu memutuskan untuk menarik kembali pengajuan permohonan mematenkan merek tersebut.

Lantas, siapa saja artis dan pejabat yang komentari Baim Wong soal Citayam Fashion Week? Berikut ulasannya!

1. Ridwan Kamil

6 Artis dan Pejabat Komentari Baim Wong Soal Citayam Fashion Week. (Foto: Ridwan Kamil/Okezone).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minta pendaftaran Citayam Fashion Week ke HAKI oleh Baim Wong dan istri dicabut saja. Dia menyampaikan bahwa tidak semua urusan di dunia ini harus dilihat dari sisi komersial.

Lebih lanjut, dia menasehati Baim dan kawan lainnya agar membiarkan Citayam Fashion Week bergerak dan tumbuh secara natural.

"Dear Baim Wong dkk. Nasehat saya, tidak semua urusan di dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersial. Fenomena #CitayamFashionWeek itu adalah Gerakan organic akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organic pula," cuit sang gubernur lewat akun Twitter pribadinya @ridwankamil.

Bagi Ridwan Kamil, negara tidak perlu ikut campur terlalu jauh bahkan orang- orang yang diluar komunitas turut mengeluarkan aturan. Menurutnya, Jeje dan kawan-kawannya yang lain hanya butuh ruang untuk berekspresi.

2. Ernest Prakasa

6 Artis dan Pejabat Komentari Baim Wong Soal Citayam Fashion Week. (Foto:Ernest Prakasa/Instagram/@ernestprakasa).

Ernest Prakasa juga turut buka suara mengomentari aksi Baim Wong yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke PDKI. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya sang komika menyebut bahwa tindakan mendaftarkan CFW merupakan salah satu tindakan yang serah.

"Daftarin Open Mic ke HAKI, daftarin Roasting ke HAKI, daftarin Citayam Fashion Week ke HAKI. Serakah banget jadi manusia," tulis Ernest Prakasa dikutip dari Twitter @ernestprakasa.

Tak sampai disitu, Ernest blak-blakan menyebut bahwa Baim Wong dan Paula Verhoeven tidak malu karena merasa berhak atas merek Citayam Fashion Week.

Dia juga menilai bahwa Baim Wong tak mempunyai hati Nurani lantaran berniat merampas kesejahteraan para kreator.

3. Hesti Purwadinata

6 Artis dan Pejabat Komentari Baim Wong Soal Citayam Fashion Week. (Foto: Hesti Purwadinata/Instagram/@hestipurwadinata).

Presenter Hesti Purwadinata juga ikut mengomentari Citayam Fashion Week. Lewat akun Twitter pribadinya, dia menerangkan bahwa Citayam Fashion Week tidak perlu dipatenkan siapa kepemilikannya.

"Citayempesyenwik disematkan karena munculnya fenomena yang viral, tidak bisa ditentukan siapa yang berhak, Jeje dan Bonge, Kurkuma atau siapapun yang memviralkan juga terlibat," tulis Hesti.

Menurutnya, Citayam Fashion Week yang muncul lantaran adanya fenomenal viral. Sehingga banyak orang yang terlibat dalam memviralkan nama tersebut di media sosial.

"Jadi biarkan organik biar enggak bosan dan malah ditinggalkan keburu eneg kalau to much," sambungnya.

4. Kemal Palevi

6 Artis dan Pejabat Komentari Baim Wong Soal Citayam Fashion Week. (Foto: Kemal Palevi/Instagram/@kemalpalevi).

Melalui unggahannya di Instagram @kemalpalevi, Kemal membagikan potret Paula dan Bonge saat melakukan fashion show di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Sementara dalam kolom keterangan, dia meninggalkan kritikan soal Paula dan Baim mematenkan Citayam Fashion Week. Dalam postingannya, Kemal justru meminta agar CFW dibubarkan.

Pasalnya dia tak rela bila kegiatan yang diciptakan oleh anak muda akhirnya di curi oleh orang kaya.

"Created by the poor, stolen by the rich. Citayam Fashion Week bubar aja bubar. Atau ganti nama jadi Cileungsi Fashion Week. Daripada dimanfaatin kaum kapitalis dan diklaim. Padahal bukan yang punya brand," ujar Kemal Palevi.

5. Ahmad Riza Patria

6 Artis dan Pejabat Komentari Baim Wong Soal Citayam Fashion Week. (Foto: Ahmad Riza Patria/Okezone).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga menanggapi soal Baim Wong yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke HAKI. Riza menegaskan Citayam Fashion Week merupakan mereka yang tumbuh secara organik dan dimiliki publik.

Dia juga menjelaskan bahwa remaja yang catwalk di jalan yang berada di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov) Jakarta.

Dengan demikian, sudah seharusnya Citayam Fashion Week dimiliki oleh publik karena Kawasan digunakan juga milik pemerintah.

6. Rian D' Masiv

6 Artis dan Pejabat Komentari Baim Wong Soal Citayam Fashion Week. (Foto: Rian D'masiv/Instagram/@rianekkypradipta).

Yang terakhir ada Rian D'Masiv. Lewat akun Twitter miliknya, dia berharap fenomena ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kapitalis. Menurutnya, kehadiran kreator muda tersebut cukup menghibur.

"Biarlah Citayam Fashion Week menjadi panggung anak-anak Citayam, Bojong Gede dan sekitarnya. Tulus dan sangat menghibur. Gue yang lihatin dari sosmed aja udah happy. Jangan gunakan untuk kepentingan kapitalis," kata Ryan dalam cuitannya