JAKARTA - Wanda Hamidah kembali melontarkan sindirannya terhadap pesohor tanah air. Meski tak menyebut nama, sindiran itu diduga menyinggung Baim Wong dan Paula Verhoeven.

Melalui Instagram Story miliknya, dia membahas mengenai pesohor yang membuat konten pamer uang namun ternyata tidak diberikan

"Lagi-lagi pesohor membuat konten, pamer uang yang ternyata tidak diberikan,” tulis Wanda dalam akun Instagramnya, dikutip Kamis (28/7/2022).

Meski tak menyebut nama Baim dan Paula, namun diduga sindiran itu untuk keduanya. Hal itu berdasarkan klarifikasi Bonge tentang uang Rp500 juta dalam koper yang pernah diberikan sang artis saat mengunjungi rumahnya beberapa waktu lalu.

Wanda mengatakan bukannya menolong mereka, Baim dan Paula malah mencari uang lewat konten tersebut.Â

“Instead of really helping them, they make money out of them with their content, so sick,” sambungnya.

Akibat konten itu, banyak yang salah menafsirkan bahwa Bonge menerima uang, padahal uang itu untuk membuat event di Citayam Fashion Week. Willie Salim, yang mendampingi Bonge menjelaskan banyak teman-teman mereka mengira uang Rp500 juta itu untuk Bonge. "Banyak yang berasumsi kemarin, kak Paula ke rumah Bonge bawa uang sekoper tuh pada mengira duit Rp500 juta buat Bonge, padahal enggak sama sekali," ujar Willie Salim saat ditemui di kawasan Tanah Kusir, beberapa waktu lalu. Kemudian, sorotan publik beralih ke Baim Wong yang mendaftarkan HAKI Citayam Fashion Week ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai sebuah merek. Namun, banyaknya krititan netizen membuat Baim akhirnya mencabut pendaftaran HAKI Citayam Fashion Week.