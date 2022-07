JAKARTA - Artis berdarah Madura, mereka tak hanya populer tapi juga memiliki banyak prestasi. Masyarakat suku tersebut pun juga dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan pekerja keras.

Kota yang memiliki ikon Jembatan Suramadu ini mencetak artis yang berbakat mulai dari penyanyi hingga pelawak.

BACA JUGA:6 Artis Indonesia Keturunan Swiss, Ada Nora Alexandra hingga Darius Sinathrya

BACA JUGA:11 Artis Indonesia yang Punya Rumah di Luar Negeri, Nomor 2 untuk Anaknya

1. Jhony Iskandar





Artis berdarah Madura. (Foto: Jhony Iskandar/Instagram/@jhony.isk)

Penyanyi senior yang dikenal punya suara merdu ini memiliki darah Madura. Ia lahir di Sumenep, 20 Oktober 1960.

Penyanyi populer sejak tahun 1980- an ini banyak di idolakan oleh masyarakat Madura. Bahkan pelantun lagu Bukan Pengemis Cinta tersebut telah sukses menjadi penyanyi solo sejak 1980 hingga 1990.

Hingga saat ini, namanya pun masih dikenal oleh masyarakat.

2. Randy Martin





Artis berdarah Madura. (Foto: Randy Martin/Instagram/@randymartinnn)

Aktor ganteng yang banyak digemari oleh kaum remaja, Randy Martin juga keturunan Madura. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur dan sudah mulai berakting sejak usianya 8 tahun.

Puluhan sinetron serta FTV sudah ia bintangi sejak debutnya di tahun 2007. Namanya melejit setelah membintangi sinetron Monyet Cantik 2.

Ia dinominasikan penghargaan The Most Fashionable Couple 2017 dalam ajang Insert Fashion Awards bersama mantan kekasihnya, Cassandra Lee. Tak hanya itu, ia juga dinominasikan sebagai pemeran Pria Terpuji Serial Televisi dalam Festival Film Bandung 2018 berkat aktingnya dalam film Best Friend Forever.

Selain jago akting, laki- laki kelahiran 18 November 1998 ini juga mempunyai kemampuan menyanyi hingga olahraga wushu yang patut diacungi jempol.

3. Marissa Haque

Artis berdarah Madura. (Foto: Marissa Haque/Okezone) Istri dari Ikang Fawzi ini merupakan artis papan atas dan sangat populer pada tahun 1980- an. Artis kelahiran Balikpapan 19 Oktober 1962 tersebut walaupun lahir dia Balikpapan, tetapi ia memiliki darah Madura dari sang ibu yang merupakan orang Sumenep tulen, sedangkan ayahnya merupakan keturunan India- Prancis. Marissa Haque adalah anak pertama dari pasangan Allen Haque dan Nike Suharyah. Ia merupakan kakak dari artis Soraya Haque dan Shahnaz Haque. Sebelum terjun ke dunia politik, Marissa Haque dikenal sebagai artis yang kerap wara- wiri dilayar kaca karena kepandaian dalam berakting di depan kamera. Hingga kini, perempuan 58 tahun itu telah membintangi puluhan judul film dan sinetron. 4. Soraya Haque

Artis berdarah Madura. (Foto: Soraya Haque/Instagram/@sorayahaque) Ia merupakan adik kandung dari Marissa Haque, Soraya memiliki darah Madura dari sang ibu. Dia memulai kariernya sebagai model sebelum terjun ke dunia akting dengan bermain film dan sinetron. Ia menikah dengan musisi Ekki Soekarno pada tahun 1961 yang memberinya tiga orang buah hati. 5. Shahnaz Haque

Artis berdarah Madura. (Foto: Shahnaz Haque/Instagram/@shahnaz.haque) Shahnaz Haque anak ketiga dari haque bersaudara. Dia mengikuti jejak kedua kakaknya. Tak hanya itu, dirinya juga merupakan None Jakarta dan Puteri Indonesia terfavorit pada tahun 1995. Shahnaz memulai kariernya dari dunia modelling. Dalam karirnya yang telah meraih puncak saat bermain dalam sinetron legendaris Olga Sepatu Roda (1998). 6. Ferrasta Soebardi Pelawak dan aktor senior yang kerap dikenal Pepeng ini juga memiliki darah Madura. Dia lahir di Sumenep, 23 September 1954. Kariernya mulai melambung setelah bermain dalam film Rojali Juleha (1979). Ferrasta Soebardi gabung dalam grup lawak Prambors. Diketahui, Pepeng meninggal dunia di usia 60 tahun pada 6 Mei 2015 silam. 7. Irwan Krisdiyanto

Artis berdarah Madura. (Foto: Irwan Krisdiyanto/Instagram/da2_irwan_sumenep) Artis keturunan Madura yang terakhir adalah Irwan Krisdiyanto. Ia merupakan jebolan dari D’Academy 2. Bersuara merdu, ia berhasil meraih juara tiga dalam kontes dangdut pada 2015 tersebut. Irwan lahir di Sumenep pada 17 November 1993 yang dikenal dengan cengkok yang khas dan vokal yang mendayu. Irwan juga berprestasi secara akademik dengan meraih penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi dari Universitas Wiraraja, Sumenep. Tak hanya itu, ia meraih penghargaan sebagai Pendatang Baru Pria Terpopuler Indonesian Dangdut Awards 2015.