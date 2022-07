KONDISI kesehatan musisi Ari Lasso semakin membaik. Membaiknya kondisi Ari Lasso tentu bisa diraih olehnya usai dengan rutin menjalani pengobatan kanker limfoma yang dideritanya selama kurang lebih dua tahun.

Kini bapak lima anak tersebut tengah berbahagia lantaran sudah dinyatakan sembuh dan tak perlu lagi menjalani kemoterapi. Bahkan dari hasil PET Scan beberapa waktu lalu, dokter mengatakan bahwa tubuhnya bebas dari penyakit.

Baru-baru ini pemilik nama asli Ari Bernardus Lasso ini juga kembali mengabarkan bahwa dirinya telah mencopot chemo port. Alat tersebut diketahui berfungsi untuk membantu pasien kanker menjalani perawatan kemoterapi.

"Dengan selesainya 'operasi kecil' berakhirnya pencopotan chemo port barusan, maka berakhir sudah rangkaian panjang pengobatan selama ini," tulis Ari Lasso, dikutip di Instagram Pribadinya, Minggu (24/7/2022).

"Hanya bisa BERSYUKUR padaNya utk ANUGERAH ini," sambungnya.

Terkait penyakit yang diidap sang musisi, tampak wajah Ari Lasso tampak berseri-seri dengan menunjukkan salah satu benda yang ada di tangannya. Moment itulah membuat suami Vita Dessy pastinya merasa lega, karena telah bertahun-tahun memulihkan kondisinya.

Dengan adanya kabar baik itu tentu membuat penggemar beratnya merasa bahagia. Sebab dalam waktu dekat, Ari Lasso dijadwalkan akan menggelar konser solo pada Oktober 2022. Ditambah lagi tur konser 30 kota bersama Dewa 19 dalam rangka merayakan ulang tahun grup band berdiri sejak tahun 1986 silam.

Hal itu terlihat melalui komentar sebagian artis dan netizen melalui akun Instagram sang musisi. Sebagian merasa bahagia dan berharap agar mantan vokalis Dewa 19 tetap eksis di dunia tarik suara.

"Alhamdulillah Om Ari, semoga cepat sembuh ya.. Aamin," tulis Duljaelani.

"Alhamdulillah Puji Tuhan Sehat sehaaat selalu ya, Rii," tulis ti2dj.

"So happy for you mas Arii!!!!," tulis vidialdiano.

"Terimakasih TUHAN, sudah menyembuhkan Idola masa kecilku," tulis ernest_cokelat.

"Mantap kotz thank you," tulis jud1ka.

"Semangat sehat terus Soooo Aamin," tulis armandmaulana04.