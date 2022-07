PENYANYI sekaligus presenter, Ayu Ting Ting, merupakan salah satu selebriti yang cukup mengidolakan artis Korea Selatan. Setelah sempat terbang ke luar negeri untuk menyaksikan konser BTS, kini Ayu justru terlihat mengikuti fan meeting dari aktor Korea Selatan, Cha Eun Woo.

Fan meeting bertajuk 2022 Just One 10 Minute in Indonesia itu digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu, 23 Juli 2022 kemarin. Tak ingin melewatkan kesempatan, pelantun Sambalado itu pun menjadi salah satu di antara ribuan penonton yang hadir memadati acara tersebut.

Lewat Instagram Story, biduan asal Depok, Jawa Barat ini memamerkan momen keseruan saat menikmati acara fanmeeting idolanya itu. Tak sendirian, Ayu juga terlihat ditemani oleh putri semata wayangnya, Bilqis.

Dalam unggahannya, janda satu anak ini tampak berdandan kasual bak remaja kekinian yang mengenakan bucket hat warna hitam. Di unggahan selanjutnya, Ayu mengabadikan momen saat Cha Eun Woo muncul di atas panggung dan menyapa semua fansnya.

Bintang drama True Beauty itu bahkan menyanyikan sebuah lagu. Meski tidak mendapatkan bangku yang cukup jauh dari panggung, sehingga ia hanya bisa merekam member ASTRO itu dari kejauhan.

Namun tak mengurangi rasa bahagia Ayu lantaran bisa hadir secara langsung menyaksikan tampannya paras Cha Eun Woo. Sekadar informasi, sebelumnya Ayu Ting Ting dan Cha Eun Woo pernah saling berinteraksi lewat media sosial.