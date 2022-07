SEOUL - Namgoong Min dan aktris Hospital Playlist, Ahn Eun Jin, dikabarkan mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama dalam drama sejarah-romantis terbaru dari MBC berjudul Lover.

Skenario drama itu ditulis Hwang Jin Young, penulis skrip The Rebel: The Thief Who Stole People. Sementara sutradara Kim Sung Yong, yang sebelumnya menggarap The Veil bersama Namgoong Min, dipercaya untuk mengarahkan drama tersebut.

Mengutip Allkpop, Rabu (20/7/2022), drama Lover akan bersetting di era Joseon di mana seorang pria bercerai sebanyak dua kali dan bersumpah untuk tidak lagi jatuh cinta. Dia berjanji, tidak akan menikah lagi sepanjang sisa hidupnya.

Namun dia tampaknya harus menelan janji tersebut, setelah bertemu dengan seorang perempuan muda yang bermimpi untuk menikah dengan pasangan jiwanya. Perempuan itu terbilang populer dan sudah dipinang banyak pria.

Jika Namgoong Min dan Ahn Eun Jin menerima tawaran ini maka mereka dijadwalkan syuting pada semester II 2022. Sementara itu, MBC akan menayangkan Lover, pada awal 2023.*

BACA JUGA: Dari The Veil, Namgoong Min dan Kim Ji Eun Reuni dalam 1000 Won Lawyer

BACA JUGA: Hasyakyla Sebut Adhisty Zara Pernah 2 Kali Pacari Mantan Kekasihnya

(SIS)