JAKARTA - Gen Halilintar mendapat perhatian publik lantaran dikenal sebagai keluarga yang tajir melintir. Mak tak heran, sumber kekayaannya kerap membuat publik penasaran.

Gen dan sang suami, Halilintar Anofial Asmid ternyata memang sudah berkecimpung di dunia bisnis sejak lama. Pasangan ini sudah memulai bisnisnya di berbagai negara mulai tahun 1993.

Kabarnya, mereka membuka cafe dan butik di Prancis hingga peternakan kambing di Australia. Kesuksesannya tersebut membuat orang tua Atta Halilintar ini menjadi pasangan motivator bisnis.

Mereka bahkan sudah menerbitkan berbagai buku untuk memotivasi para pebisnis. Ada lima buku di antaranya: Halilintar The Father, Gen Halilintar: My Family My Team, Kesebelasan Gen Halilintar: Uzbekistan Negara Sahabat, Kesebelasan Gen Halilintar: My Brother My Builder Malaysia My Second Home, dan Gen + Halilintar = 11 Kids - The Gens Halilintar My Family My Team

Selain itu, keluarga mereka juga semakin dikenal publik usai membuat kanal YouTube. Tercatat, jumlah subscriber Gen Halilintar telah mencapai 18 juta. Kanal yang dibuat sejak 4 Maret 2015 ini mampu menghasilkan uang sebanyak USD696,7 ribu atau setara dengan Rp86 juta hingga Rp1,39 miliar per bulan.