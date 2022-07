SEGALA pemberitaan terkait Gen Halilintar memang selalu menarik perhatian publik. Tak terkecuali dengan sumber kekayaannya.

Keluarga YouTuber kenamaan Indonesia, Atta Halilintar, ini dikenal dengan keluarga yang tajir melintir. Lantas dari mana saja sumber kekayaan keluarga Gen Halilintar yang dikabarkan memiliki kekayaan sangat fantastis?

Bukan cuma dari YouTube, berikut ini 5 sumber kekayaan Gen Halilintar:

1. YouTube

Membuat channel YouTube sejak 4 Maret 2015, kini jumlah subscriber nya telah mencapai 18 juta. Dari kanal YouTube ini, Gen Halilintar mampu menghasilkan uang sebanyak USD6-96,7 ribu atau setara dengan Rp 86 juta hingga Rp1,39 miliar per bulan.

Bukan cuma YouTube keluarga, hampir semua anggota dari keluarga Gen Halilintar baik Ibu Gen (Lenggogeni Faruk) maupun anak-anaknya, memiliki kanal YouTube masing-masing. Bahkan, rata-rata kanal YouTube mereka sudah di atas 1 juta subscriber.

2. Bisnis Luar Negeri

Sebelum terjun ke YouTube, orang tua Atta Halilintar ini merupakan pasangan motivator bisnis. Keduanya sering memberi motivasi terkait bisnis di buku-bukunya.

Sejak tahun 1993, pasangan ini memang sudah memulai bisnisnya di berbagai negara. Kabarnya, mereka membuka cafe dan butik di Prancis hingga peternakan kambing di Australia.

3. Endorsement

Tak hanya populer di YouTube, Gen Halilintar juga sangat populer di Instagram. Akun Instagram Halilintar Anofial Asmid memiliki 1,4 juta pengikut, sementara akun Instagram Lenggogeni Faruk memiliki pengikut sebanyak 3,4 juta.

Belum lagi, kesebelas anak mereka yang memiliki ratusan ribu hingga jutaan followers. Tentunya, kepopuleran Gen Halilintar di Instagram berpengaruh signifikan terhadap jumlah tawaran endorsement.

4. Acara Televisi

Keluarga Gen Halilintar juga sempat memiliki acara televisi di salah satu stasiun swasta. Acara mengenal keluarga mereka berjudul Gen Halilintar: My Family My Team yang tayang pada tahun 2015-2016 lalu.

5. Royalti Buku

Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk juga telah menerbitkan beberapa buku. Ada lima buku di antaranya: Halilintar The Father, Gen Halilintar: My Family My Team, Kesebelasan Gen Halilintar: Uzbekistan Negara Sahabat, Kesebelasan Gen Halilintar: My Brother My Builder Malaysia My Second Home, dan Gen + Halilintar = 11 Kids - The Gens Halilintar My Family My Team.

Buku yang rata-rata dijual dengan harga Rp100 ke atas ini berhasil laris manis di pasaran.