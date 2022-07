ARTIS Ariel Tatum menjadi bintang tamu dalam YouTube TS Media. Dalam kesempatan itu, Luna Maya dan Marianne tampak memberikan pertanyaan pada bintang film Selesai tersebut, termasuk soal rencana pernikahan.

Saat dipancing soal pertanyaan terkait pernikahan, perempuan 25 tahun itu tak memberikan jawaban secara gamblang. Hanya saja, Ariel Tatum memastikan tak pernah memberi aturan saklek untuk dirinya sendiri.

"Apapun yang meant to be, will be. Aku juga gak mau bilang pokoknya umur segini harus nikah atau gue gak mau nikah sama sekali mau fokus sama diri gue sendiri, enggak juga," ujar Ariel Tatum, dikutip dari YouTube TS Media, Jumat (8/7/2022).

Luna Maya lantas menyinggung soal nikah muda. DIrinya ingin tahu apakah seorang Ariel Tatum menentang hal tersebut.

"Nikah muda, lumayan against (melawan)," kata Ariel Tatum

Bagi pelantun Karena Aku Tlah Denganmu itu, untuk sampai ke jenjang pernikahan, dia perlu mendalami lebih dulu tentang dirinya sendiri sebelum hidup bersama orang lain. "Aku harus bisa dulu nih berdamai sama diri aku sendiri, kenalan terus sama diri aku sendiri, agar aku bisa memahami orang lain dalam hidupku," ujar Ariel Tatum. Kendati demikian, Ariel Tatum masih sepakat dengan konsep memiliki pasangan hidup untuk berbagi kisah. Dalam hal ini dirinya setuju dengan pernikahan, meski banyak anak muda yang terpikir untuk tak menikah.