JAKARTA - Penyanyi tampan Afgansyah Reza atau yang akrab disapa Afgan hingga saat ini masih menjadi sorotan, setelah mengunggah video yang menunjukkan dirinya bertunangan.

Sebelumnya, dia juga bagikan potret kebersamaan dengan seorang wanita yang hanya setengah badannya ditunjukkan ke publik. Namun, kuat dugaan publik bahwa dia menikah karena dalam momen tersebut pelantun "Panah Asmara" itu tampil mengenakan jas rapi.

Â

Undangan Pernikahan Afgan Tersebar, Tanggalnya Curi Perhatian. (Foto: Afgan/Instagram/siviaazizah).

Sementara wanita di sebelahnya mengenakan mengenakan atasan dress dengan aksen lace. Keduanya sedang memegang bunga.

 BACA JUGA:Afgan Pamer Momen Tunangan, Wanitanya Diduga Malika Bestari

"Embracing this new journey. Have i told you that i made the best call," tulis Afgan di Instagram beberapa waktu lalu.

Seolah membenarkan rumor yang beredar, fakta terbaru diungkap oleh rekannya selebriti, Sivia Azizah. Melalui Instagram Story, dia memposting sebuah kotak dengan hiasan pita coklat. Disitu tertulis inisial MA yang diduga nama Malika Bastari dan Afgan.

Dari unggahan itu Sivia itu, Afgan akan menikah hari ini, Kamis (7/7/2022). "Ready for your day," tulis Sivia dalam keterangan foto tersebut. Unggahan Sivia tentu saja semakin membuat netizen penasaran. Namun hingga saat ini, Afgan sendiri belum memberi konfirmasi mengenai kabar tersebut. Namun begitu, baru-baru ini penyanyi 33 tahun tak enggan pamer video bersama seorang wanita. Dia terlihat menyematkan cincin ke jari wanita tersebut. Kemudian Afgan terlihat bergandengan tangan dengan wanita tersebut.