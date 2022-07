JAKARTA - Penyanyi Afgan belakangan dikabarkan segera menikah setelah dirinya diisukan menjalin hubungan spesial dengan Malika Bestari. Makin memperkuat dugaan publik ketika pelantun 'Panah Asmara' itu membagikan kebersamaan dengan seorang wanita yang wajah dan identitasnya yang masih dirahasiakan.

Dalam unggahan terbarunya, Afgan memperlihatkan seorang perempuan mengenakan gaun sambil memegang buket bunga. Sementara dirinya tampil memaki setelan jas hitam dan dasi pita melingkar di bagian leher.

Afgan Pamer Foto Bareng Cewek Misterius, Netizen: Diam-Diam Sebar Undangan. (Foto: Instagram/@afgan_).

Sayangnya, Afgan memotong bagian kepala potret pasangan tersebut. Sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas siapa wanita yang berada di sampingnya itu.

"Have i told you that i made the best call?" tulis Afgan di Instagram, Kamis (7/7/2022).

Netizen yang melihat unggahan itu dibuat penasaran. Tak heran jika mereka menduga bahwa pria yang pernah dekat dengan Rossa itu akan segera menikah. "Sekarang memang diam-diam langsung sebar undangan," kata seorang netizen. "Afgan cepetan klarifikasi aahhh, enggak gini mainnya. Kek main sport jantung tau enggak," timpal yang lain. "Enggak usah overthinking," sahut lainnya. Seperti diketahui, Afgan belakangan dikabarkan tengah menjalani hubungan spesial dengan Malika Bestari. Hingga saat ini belum ada pernyataan dari keduanya mengenai rumor tersebut.