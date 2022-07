JAKARTA - Afgan bikin geger jagat maya setelah membagikan cuplikan video tunangan. Namun, yang menjadi sorotan adalah cincin berinisial MA dalam rekaman tersebut.

Pelantun "Panah Asmara" itu membagikan momen dirinya tengah menyematkan cincin ke jari manis seroang wanita yang identitas hingga wajahnya masih dirahasiakan.

Â

Afgan Unggah Video Tunangan, Netizen Soroti Inisial MA: Malika Afgan? (Foto: Afgan/Instagram/@afgan_).

Momen romantis dalam video diabadikan dengan apik, dimana Afgan dengan lembut perlahan menggenggam tangan sang wanita dan sambil menatap seraya melempar senyum manis ke arah pasangannya.

 BACA JUGA:Afgan Pamer Foto Bareng Cewek Misterius, Netizen: Diam-diam Sebar Undangan

Sementara di akhir video wanita yang mengenakan gaun seksi merangkul mesra pundak Afgan dengan posisi saling berhadapan.

Untuk melengkapi unggahan, Afgan meninggalkan sedikit keterangan yang berisi janji yang harus ditepati setelahnya.

"Will tell you all about it. Tomorrow," tulis Afgan, dikutip dari Instagram, Rabu (6/7/2022).

Postingan Afgan itu lantas membuat netizen heboh. Banyak dari mereka yang tak menyangka, kalau video tersebut adalah momen bahagia sang penyanyi dengan sang kekasih. "Aaa Afgan seriusan," komentar seorang netizen. "Beneran engga sih ini," sambung yang lain. "Ih ternyata nikah," timpal lainnya. "Ya ampun patah hati, kirain sama teh ocha @itsrossa910," ujar warganet. Tak sampai disitu, ada juga warganet yang menduga kalau calon istri Afgan itu adalah Malika Bestari, wanita yang belakangan ramai dibahas sebagai kekasih lawan duet Rossa tersebut. "Malika kah itu," kata netizen. "Congratulation Afgan sama Malika Bestari," timpal lainnya. "Malika & Afgan," ucap yang lain. "Malika ini sih," balas lainnya. Sepeti diketahui, belakangan Afgan diisukan memiliki hubungan spesial dengan Malika Bestari. Membuat rumor beredar luas, keduanya hingga saat ini belum buka suara memberi penjelasan soal kedekatan mereka.