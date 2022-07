PENYANYI Afgansyah Reza diduga akan segera melepas masa lajangnya. Hal itu bahkan terlihat dari unggahan di Instagram miliknya baru-baru ini.

Dalam unggahannya, pelantun Terima Kasih Cinta itu tampak memperlihatkan potret dirinya saat mengenakan sebuah setelan jas rapi. Bahkan setangkai bunga juga terlihat sengaja ditaruh pada bagian sakunya.

"Embracing this new journey," tulis Afgan di Instagram pada Selasa, 5 Juli 2022.

Belum cukup membuat publik penasaran, dalam background hitam putih pria 33 tahun ini kembali mengunggah potret dirinya memakai jas bersama seorang perempuan. Namun wajah keduanya tidak diperlihatkan.

"Have i told you that i made the best call," tulis Afgan mengakhiri unggahannya.

Meski Afgan tidak menyebutkan secara gamblang, bahwa Afgan bakal segera menikah, namun dugaan tersebut seakan diperkuat oleh komentar para rekan artis yang memberikan ucapan selamat kepada bintang film .. itu.

"Wohoo dilancarkan sampai hari H gan! Aamiin," ujar Gamaliel Tapiheru.

"Finallyyyyy gaan, congrats yaaa," kata Sivia Azizah.

"Aww so sweet, congrats agiu," tambah Isyana Sarasvati.

"Homagaa!! Siap hadir," timpal Tara Basro. "Undangan ditunggu," sahut Rio Alif.

Meski begitu, tidak sedikit netizen yang menyangka bahwa unggahan Afgan hanyalah sebuah trik marketing. Sebab, pria yang kini dikabarkan tengah berpacaran dengan model Malika Bestari itu sudah lama tidak merilis karya baru, baik single maupun album.



"Ini... For wedding day atau mau rilis lagu/album nih?," tanya everyywherei_go.



"Judul lagunya “best call” udah gtu aja simple gausah overthinking," tulis kiranapunie.



"Series/vid clip sih fix ah wkwkskw," kata paulinaivone.