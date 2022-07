JAKARTA - Penyanyi Bob Tutupoly menghembuskan napas terakhir pada Selasa dini hari, 5 Juli 2022, meninggalkan duka mendalam bagi selebriti Tanah Air, di antaranya Rian D'masiv hingga Addie MS.

Lewat media sosial masing-masing mereka merasa kehilangan sang maestro. "Selamat jalan Om Bob Tutupoly," cuit Addie MS seraya menyertakan foto almarhum semasa hidup di Twitter.

Bob Tutupoly Meninggal Dunia, Rian D'masiv hingga Addie MS Ikut Berduka. (Foto: Rian D'masiv/Twitter/@rianekkyp).

Selain Addie MS, ada juga nama Rian D'Masiv hingga Tompi yang menghaturkan kesedihannya. Mereka mengaku sangat kehilangan sosok Bob Tutupoly.

"Selamat jalan The one and only Om Bob Tutupoly. Rest in love," tulis Rian D'Masiv.

"Om Bob Tutupoly selamat berpulang. Karyamu akan terus jadi legenda," ungkap Tompi.

Tak heran jika mereka merasa kehilangan. Pasalnya, pria yang lahir di Surabaya itu telah menorehkan segudang karya mulai dari musik hingga sejumlah judul film, di antaranya lagu "Widuri" dan film "Gli Innamorati Della Becak". Sebagai informasi, pelantun Widuri itu menghembuskan napas terakhir pada Selasa dini hari, 5 Juli 2022. Dia meninggal dunia di usia 82 tahun di RS Mayapada, Jakarta Selatan. Mengenai penyebabnya, hingga saat ini belum diketahui pasti. Namun beberapa sumber menjelaskan bahwa kondisi almarhum beberapa waktu terakhir terus menurun.